Türk Reasürans 2024'te Öz Kaynaklarını 6 Milyar Lirayı Geçecek

Türk Reasürans AŞ Genel Müdürü Selva Eren, "Türk Reasürans'ın tamamı ödenmiş sermaye ile kurulduğu yıldan itibaren elde edilen dönem karlarının desteğiyle 2024 sonu toplam öz kaynakları 6 milyar lira seviyesini aşmıştır." dedi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türk Reasürans AŞ'nin 2021-2022 yılları ile Türk Katılım Reasürans AŞ'nin 2022 yılına ilişkin hesapları görüşüldü.

Eren, komisyonda yaptığı sunumda, Türk Reasürans'ın kurulduğu günden bu yana finansal performansında gösterdiği istikrarlı büyümeyle sektördeki liderliğini pekiştirdiğini söyledi.

Şirketin başlangıç sermayesinin 150 milyon lira olduğuna işaret eden Eren, "Türk Reasürans'ın, tamamı ödenmiş sermaye ile kurulduğu yıldan itibaren elde edilen dönem karlarının desteğiyle 2024 sonu toplam öz kaynakları 6 milyar lira seviyesini aşmıştır. Söz konusu dönemde net karı ise 3,1 milyar lira seviyesine yükselmiştir. 2024 yılı sonu itibarıyla kuruluşumuzdan bu yana ödenen toplam vergi tutarı 1,87 milyar liraya ulaşırken, bunun 1,16 milyar lirası 2024'e aittir." diye konuştu.

Eren, Türk Reasürans'ın ilk faaliyet yılı 2020'de 1 milyar lira olan brüt prim üretimini, geçen sene sonunda 17,1 milyar liraya ulaştırdığını dile getirdi.

Şirketin iştirakleriyle sektöre sunulan stratejik katkılarına değinen Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda bugüne kadar kendi içinde iki yeni şirket kurmuş ve iki havuzun teknik işleticilik görevi başarıyla üstlenilmiştir. Türk Reasürans'ın ilk iştiraki ve Türkiye'nin ilk katılım reasürans şirketi olan Türk Katılım Reasürans, 2021'de 100 milyon lira öz kaynakla kurulmuş, 2024 sonunda bu rakamı 500 milyon liranın üstüne çıkarmıştır. T-Rupt Teknoloji şirketi, akademik ve teknolojik yetkinliklerimizi bir araya getirerek, sigorta ve reasürans odaklı rekabetçi çözümler üretmek, katastrofik modelleme alanlarında ürün ve hizmetler sunmak misyonuyla Aralık 2022'de hayata geçirilmiştir."

DASK'ın fon büyüklüğü 17,4 milyar liraya ulaştı

Eren, depremin yalnızca fiziki yapıları değil, sosyal dokuyu ve ekonomik dinamikleri de derinden etkilediğine işaret ederek, Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) teknik işleticiliğinin 2020'de devralındığını anlattı.

DASK'ı devraldıklarında 10,5 milyar liralık fon büyüklüğü olduğuna dikkati çeken Eren, "DASK'ın fon büyüklüğü 2024 sonunda 16,2 milyar lira seviyesine çıkartılmıştır. Dün itibarıyla bu rakam 17,4 milyar lira olmuştur. DASK'ın ödeme gücü ise 25 milyar liradan 355 milyar liraya yükseltilmiştir." dedi.

Eren, DASK bünyesinde edindikleri deneyim ve analitik yetkinliklerin kurumun stratejik planlama kapasitesini önemli ölçüde güçlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu birikim, afet risk yönetimini geliştirmeyi ve sigortalılık oranlarını artırmayı amaçlayan Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) projesine yön vermektedir. ZAS, yalnızca depremleri değil, sel, heyelan gibi diğer doğal afetleri de kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece hem vatandaşların zararlarının hızlı şekilde karşılanması hem de Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda toplumsal ve ekonomik direncin artırılması hedeflenmektedir."

Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve sorularının ardından Türk Reasürans AŞ'nin 2021-2022 yılları ile Türk Katılım Reasürans AŞ'nin 2022 yılına ilişkin hesapları genel görüşe sunuldu.