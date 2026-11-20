Türk Reasürans AŞ, iştirakleri ile teknik işleticisi olduğu Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ve Özel Riskler Yönetim Merkezinin fonlarının tasfiye edilen yatırım fonlarıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını bildirdi.

Türk Reasürans'tan yapılan açıklamada, bugün medya organlarında yayımlanan paylaşımlarda, Türk Reasürans AŞ'nin Hedef Portföy bünyesindeki bir serbest fona yatırım yaptığına ve bu fonun yönetim ücretinin yüksek olduğuna ilişkin birtakım iddialara yer verildiği belirtildi.

Türk Reasürans ve iştiraklerinin, ayrıca teknik işleticisi olduğu DASK ve Özel Riskler Yönetim Merkezinin bahse konu fonlarının günümüzde tasfiye edilen yatırım fonları ile hiçbir ilişkisi bulunmadığı bildirilen açıklamada, "Türk Reasürans, kamu şirketi olmakla birlikte ticari esaslara göre karlı ve verimli çalışma prensiplerine sahiptir. Buradan hareketle şirketimiz portföy çeşitlendirmesine giderek yüksek miktarda yatırım yaptığı ve bu nedenle getiri sağladığı Ziraat Portföy ve İş Portföyün yanı sıra farklı düzeyde getiri sunan diğer portföy firmalarıyla da çalışabilmektedir." denildi.

Açıklamada, Türk Reasürans'ın geçmişte Ziraat Portföy ve İş Portföy ile özel portföy yönetimi kapsamında kendi adına özel fon kuruluş anlaşmaları yaptığı ve bu anlaşmalarla fon işletim gider kesintisi oranı belirlendiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Fon niteliğine göre bu oranlar değişebilmektedir. Hedef Portföyün fonlarına da bu kapsamda 2023 yılında sadece 6 ay süreli bir yatırım yapılmış, yapılan paylaşımdan farklı olarak 65 milyon liralık bu yatırımın işlemi 20 milyon liralık bir karla tamamlanmıştır. Hedef Portföy veya herhangi bir portföy yönetim şirketinin ya da bazı fonların tasfiye kapsamına girmesi ile 3 yıl önce yapılan ve sonlandırılan yatırımların ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Bununla birlikte portföy yönetim şirketinin tasfiye kapsamına girebileceğini 3 yıl önceden tahmin etmek mümkün değildir. Finans ve sigorta kuruluşları da o günkü koşulları dikkate alarak benzer şekilde işlem tesis etmişlerdir. Nitekim Türk Reasürans da o günkü koşullarda finansal varlığını belirli bir sürede karlı bir şekilde değerlendirip yatırımını günümüz gelişmelerinden 3 yıl önce sonlandırmıştır."

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Türk Reasürans'ın 2021 yılında Ziraat Portföy ve İş Portföy bünyesinde kurulan özel fonlarında yıllık binde 1 yönetim ücreti öderken, 2023 yılında Hedef Portföy bünyesinde halka açık olmayan, yıllık yönetim ücreti yüzde 3 olan bir serbest fona yatırım yaptığını ve yeni ekonomi yönetimi döneminde de 40 milyon liranın üzerinde kaynağın bu fonda tutulduğunu ileri sürmüştü.