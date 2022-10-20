Türk restoran zinciri Madrid'e şube açtı - Son Dakika
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Türk restoran zinciri Madrid'e şube açtı

20.10.2022 15:45
Türk restoran zinciri Madrid'e şube açtı

Restoran zinciri Tavuk Dünyası, Rusya ve Kıbrıs'tan sonra büyüme planları arasına aldığı Avrupa'daki yeni restoranını İspanya'nın başkenti Madrid'de hizmete aldı.

Restoran zinciri Tavuk Dünyası, Rusya ve Kıbrıs'tan sonra büyüme planları arasına aldığı Avrupa'daki yeni restoranını İspanya'nın başkenti Madrid'de hizmete aldı.

Türk restoran zinciri Tavuk Dünyası, yerli tavuk lezzetini Avrupa'ya taşıdı. Global marka olma yolculuğunda yönünü Avrupa'ya çeviren firma, 'Gagawa' markası ile İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni restoranının açılışını gerçekleştirdi. Yeni restoran, şehrin en gözde AVM'lerinden birinde misafirlerine hizmet vermeye başladı.

İlk restoranı 2012 yılında İstanbul'da açan firma, 10 yılda Türkiye'nin 52 şehrinde 270'ten fazla restorana ulaşarak 130 milyondan fazla misafiri ağırladı. Yurtdışı pazarlardaki markası 'Gagawa' ile 2016'da Rusya'da ilk restoranını açan firma bugün, Rusya ve Kıbrıs'ta 25 restoranıyla yurtdışında da başarılı bir büyüme grafiği sergiliyor.

İspanyol damak zevkine özel lezzetler menüye girdi

İspanya menüsüne ülkenin damak tadına uygun lezzetler eklediklerini vurgulayan Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, "Avrupa'da yaptığımız pazar araştırmalarında, lezzetlerimizin en uygun olduğu pazarlar arasında İspanya'nın üst sıralarda yer aldığını gördük. Türk tüketicimizin beğenisini kazanmış, sevilen menülerimize ek olarak İspanyol tüketicilerimizin damak zevkine uygun yeni lezzetlerle menümüzü zenginleştirdik. Madrid'de de misafirlerimize özgün lezzetlerimizi kendilerini iyi hissedecekleri güzel bir atmosferde ve alakart servisle sunuyoruz. Alakart restoran deneyimini, hızlı ve kaliteli servis ile ulaşılabilir fiyata sunabilen bir "fast casual" restoran zinciri olarak konumlandırmamıza devam ediyoruz" diye konuştu.

"Birçok ülkeden franchising talebi alıyoruz"

Odaklandıkları stratejik ülkelerde, pazarın en çok tercih edilen restoran markalarından biri olmayı amaçladıklarını belirten Mumcu sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de doğup global bir marka olmak, ülkemizdeki başarı yolculuğumuzu yurt dışında da devam ettirmek en büyük amacımız. Bir Türk markası olarak ülkemizi global pazarlarda güçlü şekilde temsil etmek istiyoruz. Şu anda birçok ülkeden franchising talebi alıyoruz ve bu bizim için gurur verici. Yurt dışında gerçek anlamda başarı yakalayabileceğimiz ülkelerde kapsamlı bir plan çerçevesinde hareket ediyoruz. İspanya restoranımız ile birlikte Avrupa ülkelerini çok daha yakından inceleyip değerlendirmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İspanya, Madrid, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk restoran zinciri Madrid'e şube açtı - Son Dakika

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