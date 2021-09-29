Türk şirketleri Afganistan'da yatırımlara devam edecek

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu, hayatın normale dönmesini bekledikleri Afganistan'a yatırım yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yıldız, Türk şirketleri olarak Afganistan'a yatırım yapmaya devam edeceklerini açıkladı. Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yıldız, "Taliban'ın yönetime el koyması sonrasında Afganistan'da hayatın normale dönmesini bekliyoruz. Türk şirketleri olarak her zaman dost ve kardeş ülke Afganistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Ekonomik kalkınmasını tamamlamasına katkı sağlamak amacıyla Afganistan'a yatırımlar yapmaya, Türkiye ile Afganistan arasında ekonomik ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamaya, büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. SANKON yönetim kurulu ve üye şirketlerimiz olarak, Türkiye ile Afganistan arasındaki ekonomik ticari, kültürel ve siyasal ilişkilerimizin güçlenmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. - İSTANBUL