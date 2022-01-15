Türk şirketten, Kazakistan'a 30 milyon dolarlık yatırım

İskefe Holding, Kazakistan'da hayvansal jelatin üretimi tesisi kuracağını duyurdu. Yeni üretim tesisine ilişkin açıklamalarda bulunan İskefe Holding İcra Kurulu Başkanı Yusuf Aydemir, "Üretimimiz sınırları aşıyor. Önemli bir büyükbaş hayvan sayısına sahip olan Kazakistan'da başlatılan projemizde; ham derilerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan kireçlik yarmaların yerinde işlenerek yüksek katma değerli jelatin üretiminde kullanılmasını amaçlıyoruz. Projemizin, yaklaşık 30 milyon dolar yatırım bedeli ve 600 mt/ay üretim kapasitesiyle 2023 yılı ortalarında tamamlanmasını öngörüyoruz" dedi.

Deri ve yan ürünlerine bir ekosistem çerçevesinde yaklaşarak kolajen türevleri üretimine odaklanan İskefe Holding, Kazakistan'da yeni bir tesis kurmakta olduklarını açıkladı. Hayvansal jelatin üretimi tesisi olarak kurulan yeni proje, Kazakistan Büyükelçisi Cumhuriyeti Ankara Abzal Saparbekuly'nin ve diğer Kazak yetkililerinin desteğiyle gerekli arazi tahsislerinin de gerçekleşmesiyle projenin bir aşaması daha başarı ile tamamlandı.

Projeye ilişkin bilgi veren İskefe Holding İcra Kurulu Başkanı Yusuf Aydemir, "2 Temmuz 2021 tarihinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Abzal Saparbekuly'nin de katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz, bağlı ortaklığımız Halavet Gıda'nın Gerede Jelatin Üretim Tesisi'nin açılışında bir sonraki yatırım adımımızı kardeş ülke Kazakistan'da atacağımızı açıklamıştık. O tarihten bugüne kadar projemiz üzerindeki çalışmalarımızı ilerlettik. Halihazırda önemli bir büyükbaş hayvan sayısına sahip olan Kazakistan'da başlatılan projemizde; ham derilerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan kireçlik yarmaların yerinde işlenerek yüksek katma değerli jelatin üretiminde kullanılmasını amaçlıyoruz. Çalışmalarımızın; Kazakistan hükümetinin, ülke hayvancılığını geliştirme programı kapsamında, önemli bir atılım olacağına inanıyoruz. Projemizin, yaklaşık 30 milyon dolar yatırım bedeli ve 600 mt/ay üretim kapasitesiyle 2023 yılı ortalarında tamamlanmasını ön görüyoruz" diye konuştu.

Aydemir, Kazakistan'da yaşanan olaylara da değinerek, "2022'nin ilk günlerinde Kazakistan'da başlayan olaylar ve ardından yaşanan gelişmeleri, Kazak dostlarımızla temasta kalarak yakından takip ediyoruz. Kazakistan Hükümeti'nin atmakta olduğu başarılı adımlarla durumun kontrol altına alındığını görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.