Türk Somonu İhracat Rekorları Kırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Somonu İhracat Rekorları Kırıyor

Türk Somonu İhracat Rekorları Kırıyor

Trabzon'un Arsin ilçesi açıklarında bulunan kafeslerden hasadına başlanan Türk Somonu, ihracat rekorları kırmaya devam ediyor. Yumurtaları baraj göllerinde büyütülen somonlar, denizdeki çelik kafeslere yerleştirildikten sonra beslenerek 2,5 kilogram ağırlığına ulaştığında hasat ediliyor. Hasat sonrası işlemleri tamamlanan Türk Somonları birçok ülkeye ihraç ediliyor. 2023 yılında 63 bin 161 ton somon ihracatı gerçekleştirilerek 396 milyon 315 bin 453 dolar gelir elde edildi. Türk Somonu, yağsız ve Omega-5 oranı yüksek bir balık olarak talep görüyor ve özellikle Vietnam, Çin ve Rusya gibi ülkelerde yoğun ilgiyle karşılanıyor.

08.05.2024 09:39
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İhracat rekorları kıran Türk Somonu'nun Trabzon'un Arsin ilçesi açıklarında denizde bulunan kafeslerden hasadına başlandı.

Türk Somonu öncelikle yumurtaları büyümesi için baraj göllerindeki kafeslere koyuluyor. Kafeslerde büyümeye başlayan somonlar 100 ila 800 gram arasında bir ağırlığa gelince barajlardan alınarak denizlerdeki çelik kafeslere yerleştiriliyor. Belli aralıklarla beslenen somonlar yaklaşık 2,5 kilogram ağırlığına vardığında hasatları gerçekleştiriliyor.

Trabzon'un Arsin ilçesinde de Türk Somonu'nun hasadının yapılması için bu gece teknelerle kafeslerin yanına giden su ürünleri yetiştiricileri, kafeslerdeki balıkları vinç ve ağ yardımlarıyla teknelerde bulunan buz dolu olan su tanklarına aldı. Buradan kıyıya çıkarılan somonlar, işlenmek için kamyonlarla balık fabrikalarına götürüldü. Fabrikadaki işlemleri tamamlanan Türk Somonları birçok ülkeye ihracat ediliyor.

2022 yılında 49 bin 196 ton ihraç edilen somondan 363 milyon 102 bin 216 dolar olan gelir elde edilirken, bu rakam 2023 yılında 63 bin 161 tona yükselirken, bunun karşılığında 396 milyon 315 bin 453 dolar ihracat geliri elde edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ihracatçı firma Somon Üretim Sorumlusu Ayhan Yıldırım, Türk somonunda yurt dışından yoğun talep olduğunu söyledi. Ayhan Yıldırım, "Somon hasadından önce Fransa'dan ve Polonya'dan getirilen yumurtaları kuluçka halinde üreticilere dağıtıyoruz. Balıkların büyüklüğü 2 ila 5 gram arasına gelince barajlara indiriyoruz. Burada 11 ay boyunca 100 ila 800 gram arasına gelince denize indiriyoruz. 6 ay boyunca 2,5-3 kilogram civarına getirip ihracata hazırlıyoruz" dedi.

Türk Somonu'nun yağsız ve Omega-5 oranı yüksek bir balık olduğunu belirten Yıldırım "Somonu ihraç ettiğimiz ülkelerin istediği oranda balık yapıp, onların istediği sağlıklı balık yetiştiriyoruz. Vietnam, Çin ve Rusya başta olmak üzere birkaç ülkede çok yoğun istek var. Türk Somonu bir lüks. Onların istediği gibi bir üretim yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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