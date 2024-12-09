Türk Telekom, GSMA İklim Eylem Görev Gücü'ne Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Telekom, GSMA İklim Eylem Görev Gücü'ne Katıldı

Türk Telekom, GSMA İklim Eylem Görev Gücü\'ne Katıldı

Türk Telekom, iklim değişikliği ile mücadelede GSMA İklim Eylem Görev Gücü'ne üye oldu.

09.12.2024 11:31
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Türk Telekom, dünya çapında mobil iletişim sektörünün en prestijli girişimlerinden biri olan GSMA'in İklim Eylem Görev Gücü'ne (Climate Action Task Force) dahil oldu. İklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını uluslararası bir platformda pekiştiren şirket, bu üyelik kapsamında dünya çapında yayımlanacak ve mobil operatörlerin iklim ile ilgili hedeflerde ilerlemelerini ortaya koyan GSMA Mobile Net Zero 2025 Raporu'nda yer alacak.

Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük edenlerden Türk Telekom, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında değer oluşturarak geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyor. İklim değişikliğiyle mücadele ve enerji verimliliği konusunda önemli çalışmalara imza atan şirket, dünya çapında mobil iletişim sektörünün en prestijli girişimlerinden biri olan ve küresel mobil bağlantıların yüzde 80'inden fazlasını temsil eden 75 üyenin yer aldığı GSMA'in İklim Eylem Görev Gücü'ne (Climate Action Task Force) dahil oldu. Şirket, bu üyelik kapsamında dünya çapında yayımlanacak ve mobil operatörlerin iklim ile ilgili hedeflerde ilerlemelerini ortaya koyan GSMA Mobile Net Zero 2025 Raporu'nda yer alacak.

"Geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızı uluslararası arenaya taşıyoruz"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, "Türk Telekom olarak, geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızla çevresel etkilerimizi en aza indirmeyi hedefleyen sürdürülebilir odaklı öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 2024 yılı içinde grubumuzun Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansını Entegre Faaliyet Raporu ile tüm paydaşlarımıza sunduk. Yenilikçi çözümlerle sürdürülebilir bir gelecek için küresel iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik anlayışımızı genişletirken, bu yıl bir adım daha ileri giderek, GSMA İklim Eylem Görev Gücü'ne katıldık. Bu sayede karbon ayak izinin azaltımı başta olmak üzere sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir adım atıyoruz. Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom olarak, GSMA'in bu değerli inisiyatifini destekliyor ve dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki lider rolümüzü daha ileriye taşıyarak, pozisyonumuza uluslararası ölçekte bir boyut kazandırmayı hedefliyoruz. Topluma ve çevreye duyarlı projeler geliştirmeye, Türkiye'nin yarınına daha yeşil ve dijital bir dünya bırakmaya kararlıyız. Hedefimiz, 2020 baz yılına göre 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı yüzde 45 oranında azaltmak ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak. Bu kapsamda dijitalleşmenin gücünü, iklim değişikliğiyle mücadelede yenilikçi çözümler üretmek için kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Verilen bilgiye göre GSMA İklim Eylem Görev Gücü, mobil operatörlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını desteklemek için iş birliği ve bilgi paylaşımına olanak sağlayan bir platform sunuyor. Görev Gücü, operatörlerin karbon ayak izlerini azaltarak net sıfır emisyon hedefine ulaşmalarına yardımcı olmayı, iklim değişikliğinin yol açtığı risklere karşı dayanıklılığı artırmayı ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, mobil cihazlar ve şebeke ekipmanlarının çevresel sürdürülebilirliğini sağlamak, atık yönetimi uygulamalarını iyileştirmek ve sektörün dönüşümüne öncülük etmek gibi hedeflere de odaklanıyor. Bu girişim, teknoloji ve dijitalleşmenin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlenebileceği hayati role dikkat çekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Türk Telekom, Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom, GSMA İklim Eylem Görev Gücü'ne Katıldı - Son Dakika

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