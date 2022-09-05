Türk Telekom şirketi Sebit'ten "Vitamin LGS"yle kişiye özel LGS hazırlık sistemi

Türk Telekom şirketi??????? Sebit, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerine sınavda başarılı olmaları için gereken becerileri kazandırmak amacıyla Vitamin LGS'yi geliştirdi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Vitamin LGS, öğrencilere LGS başarısı için gereken okuduğunu anlama, kritik düşünme, problem çözme, model geliştirme, analiz etme gibi üst düzey becerileri kazandıran "Akıllı bir çalışma sistemi" sunuyor.

Adım adım ilerlemeyi sağlayan sistem sayesinde çözülen her soruda öğrenci değerlendiriliyor ve yanlışlarına göre karşısına yeni sorular çıkarılarak eksiklerini tamamlaması ve hedef odaklı ilerlemesi sağlanıyor.

Vitamin LGS, binlerce beceri temelli yeni nesil soru ve çözüm videosunu, eksikleri tamamlamaya yönelik yüzlerce etkileşimli öğretmen konu anlatımını, LGS ile yüksek benzerlikte sorulardan oluşan deneme sınavları ve ders denemelerini, raporlarla öğrencinin gelişimini ve eksiklerini gösteren performans takip sistemini, öğrenciyi cevaplarına göre yönlendiren "Adım Kartları Seti"ni ve LGS'ye hazırlıkta en çok tercih edilen soru bankalarını tek bir eğitim setinde sunuyor.

Sıradan soru bankalarından farklı olarak Vitamin LGS Adım Kartları'nın akıllı yapısı, öğrenciyi her bir soruda doğru ve yanlışlarına göre farklı bir soruya yönlendiriyor, öğrencinin kazanması gereken becerilerde pratik yapmasını sağlıyor. Böylece öğrenci, yeni nesil soruları çözmede ustalaşıyor.

Etkileşimli öğretmen anlatımları

Vitamin LGS'de bulunan etkileşimli öğretmen konu anlatımları, öğrencinin tıpkı bir öğretmenle ders işliyormuş gibi çalışarak konulardaki eksiklerini tamamlamasına yardımcı oluyor. Ayrıca ders denemeleri ve LGS ile yüksek benzerlikteki deneme sınavlarıyla öğrenci eksiklerini tamamlıyor, gerçek sınav deneyimi yaşıyor ve diğer öğrenciler arasındaki sıralamasını görüyor.

Vitamin LGS, detaylı raporlarla öğrencilerin performanslarını yakından takip ediyor, kişiselleştirilmiş çalışma sistemiyle onları sınava eksiksiz hazırlıyor. Yeni nesil sorular ve çözüm videolarından oluşan yaklaşık 15 bin soruluk havuza sahip Vitamin LGS, dijital sistemle uyumlu zengin basılı kaynaklar da sunuyor.