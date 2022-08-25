Tarih TV ile zamanda yolculuk 30 Ağustos'ta Tivibu'da başlıyor - Son Dakika
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Tarih TV ile zamanda yolculuk 30 Ağustos'ta Tivibu'da başlıyor

25.08.2022 10:56
Tarih TV ile zamanda yolculuk 30 Ağustos'ta Tivibu'da başlıyor

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Türkiye'nin ilk tematik tarih kanalı Tarih TV'ye ev sahipliği yapıyor.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Türkiye'nin ilk tematik tarih kanalı Tarih TV'ye ev sahipliği yapıyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu, History Channel ve Viasat History kanallarının da aralarında bulunduğu belgesel içeriklerini zenginleştirmeye, birbirinden özel içerikleri seyircileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Türkiye'nin ilk tematik tarih kanalı Tarih TV, Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde Tivibu 2 ve 101 no.lu kanallarda yayın hayatına başlıyor. Birbirinden faklı konuları ve dopdolu yayın akışıyla Tarih TV, izleyicilerine "Sadece Gerçekler"i anlatarak, dünya tarihinin önemli olaylarına ışık tutacak.

Önemli tarihi figürler aynı ekranda buluşuyor

Geniş içerik yelpazesine sahip Tarih TV, Cengiz Han'dan Gutenberg'e Muhammed Ali'den Osman Hamdi Bey'e dünya tarihinin dönüm noktalarında önemli roller üstlenmiş isimleri ve tarihe yön veren olayları inceliyor. İzleyicilerin ufkunu genişletecek programlarıyla toplumsal hayatın, eşyanın tarihinin, sanatın, sporun ve bilim ile teknolojinin zamandaki yolculuğunu ekrana taşıyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom TV/OTT İçerik ve Platform Yönetimi Direktörü Emre Botan Kümet, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom olarak, teknoloji bilgi birikimimizi aktardığımız dijital TV platformumuz Tivibu ile müşterilerimize gelişmiş bir izleyici deneyimi sunuyoruz. Hem geniş kanal seçkimizle hem de 'Seç İzle' servisimizle dünyanın önde gelen belgesel içerik sağlayıcılarıyla yaptığımız iş birlikleri kapsamında zengin bir içerik kataloğu oluşturduk. Habitat TV ile başlattığımız yerli belgesel kanalı çeşitliliğimize Tarih TV'yi ekleyerek devam ediyoruz. Tivibu'da belgeselden spora değişik alanlarda birçok farklı içeriği izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Her geçen gün gelişen teknolojik alt yapımızla müşterilerimize geniş yelpazeli içerik havuzu sunmaya devam edeceğiz."

Uzmanlar ve ünlü konuklar Tarih TV'yle Tivibu'da

Tarihi günümüze taşıyacak Tarih TV birbirinden değerli isimleri de konuk edecek. Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Pelin Batu'ya, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'dan Prof. Dr. Burak Küntay'a, Koray Şerbetçi'den Gürkan Zengin'e, Mehmet Hakan Kekeç'ten Yaşar Taşkın Koç'a, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan'dan Nezih Başgelen ve Nuray Mert'e alanında uzman pek çok isim Tarih TV'de izleyicilerle buluşacak.

Kanalın danışmanlığını Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Feridun Emecen ve Prof. Dr. Cezmi Eraslanve Nezih Başgelen üstlenirken, Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda ise Ahmet Bağçeci oturuyor. Program Müdürlüğü görevini Yavuz Sinangil üstlenirken, Proje Koordinatörlüğünü ise Kemal Soğukdere yürütüyor.

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Kaynak: AA

Osman Hamdi Bey, Türk Telekom, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarih TV ile zamanda yolculuk 30 Ağustos'ta Tivibu'da başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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