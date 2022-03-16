Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası ek protokol konusunda anlaştı - Son Dakika
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Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası ek protokol konusunda anlaştı

16.03.2022 10:34
Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası ek protokol konusunda anlaştı

Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında 25 Ağustos 2021 tarihinde imzalanan 14'üncü Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi'nin maddeleri, sözleşme imza tarihinden sonra gerçekleşen ekonomik göstergelere karşı sendikalı Türk Telekom çalışanlarının refah seviyesini koruyabilme...

Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında 25 Ağustos 2021 tarihinde imzalanan 14'üncü Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi'nin maddeleri, sözleşme imza tarihinden sonra gerçekleşen ekonomik göstergelere karşı sendikalı Türk Telekom çalışanlarının refah seviyesini koruyabilme hedefiyle yeniden ele alındı.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde Türkiye'nin lider şirketlerinden Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında 14'üncü Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi müzakere süreci başarıyla sonuçlanmış ve 25 Ağustos 2021 tarihinde imzalar atılmıştı. 10 binin üzerinde sendika üyesi Türk Telekom çalışanını kapsayan ve çalışanlar için önemli kazanımlarla sonuçlanan 14'üncü Dönem Toplu İş Sözleşmesi, imza tarihinden sonra gerçekleşen ekonomik göstergeler gözetilerek sendikalı çalışanların ekonomik refah seviyesini koruyabilme hedefiyle yeniden ele alındı ve Türk Telekom ile Haber-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı. Önceliğine insan odaklı yaklaşımı alan Türk Telekom, sendikalı çalışanlarına ek iyileştirme yapmış oldu.

Son olarak yapılan ek protokol düzenlemesi ile; şirkette çalışmakta olan sendika üyelerinin 28 Şubat 2022 tarihinde almakta oldukları aylık çıplak ücretlerine 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşme gereği uygulanacak olan yüzde 5,50 artış oranına ilave olarak yüzde 32 oranının eklenmesi ve yine 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli toplam artış oranının yüzde 37,50 olarak uygulanması kararı alındı. Bu ay başı itibariyle günlük 38,00 TL olarak belirlenen yemek ücretinin ise günlük 42,00 TL olarak uygulanması kararlaştırıldı.

"Tüm başarılarımızın arkasında çalışanlarımızın yoğun emeği var"

Yeni anlaşmayla ilgili açıklama yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Çalışanlarımızın menfaatlerini her türlü şarta göre gözetiyor ve onlara en iyi imkanları sunabilmek için çalışıyoruz. İnsan odaklı yaklaşımımızla öncelikle çalışanlarımızı değerli hissettirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden kurum olarak, tüm başarılarımızın arkasında çalışanlarımızın yoğun emeği var. Şirket olarak ülkemize hizmet etme yolunda çalışırken, insan kaynağımızın koşullarını da en yüksek seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Sendikalı çalışanlarımıza gelen ek desteklerin ülkemize, sektörümüze ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası ek protokol konusunda anlaştı - Son Dakika


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