Türk Telekomünikasyon Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yunus Arıncı istifa etti

Türk Telekomünikasyon Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yunus Arıncı istifa ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, Türk Telekomünikasyon Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yunus Arıncı'nın görevinden istifa ettiği belirtildi. Şirket, Arıncı'nın yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiğini KAP aracılığıyla duyurdu.
Türk Telekomünikasyon AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Arıncı istifa etti.
Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Yunus Arıncı, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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