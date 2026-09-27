Türk ticaret heyeti Manila'da madenden otomotive işbirliği için görüşecek - Son Dakika
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Türk ticaret heyeti Manila'da madenden otomotive işbirliği için görüşecek

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Türk ticaret heyetinin yarın Manila'ya gitmesi bekleniyor; Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında yeni ihracat kanallarının oluşturulması hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonundaki ziyarette madenden otomotive sektörlerde işbirliği görüşmeleri yapılacak.

Türk ticaret heyetinin, yarın Filipinler'in başkenti Manila'ya yapması beklenen ziyareti, Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında yeni ihracat fırsatlarının değerlendirilmesine zemin hazırlayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, heyette, madenden demir ve çeliğe, elektronikten otomotive kadar birçok sektörde yatırımları bulunan iş insanları yer alacak.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda gerçekleştirilecek ziyarette, söz konusu sektörlerde işbirliklerini güçlendirmek amacıyla görüşmeler yapılacak.

Ziyaret, Filipinler'de Türk ürünleri için yeni ihracat kanallarının oluşturulmasını, karşılıklı yatırımlar ve uzun vadeli iş ortaklıklarının önünün açılmasını hedefliyor.

Söz konusu ülke, bu kapsamda, Türkiye'nin ihracatında pazar çeşitliliğini artırmak ve geleneksel pazarların dışına çıkmak amacıyla hayata geçirdiği "Uzak Ülkeler Stratejisi"nde yer alması bakımından da önem taşıyor.

İkili ticaretin büyüme potansiyeli bulunuyor

İki ülke arasındaki dış ticaret son yıllarda dalgalı seyretse de genel anlamda büyüme potansiyeli taşıyor.

Türkiye'nin geçen yıl Filipinler'e ihracatı 166,1 milyon dolar, bu ülkeden ithalatı 275,1 milyon dolar oldu. Böylelikle iki ülke arasında aynı dönemde 441,3 milyon dolarlık ticaret hacmi oluştu. Bu yılın 7 ayında ise ikili ticaret hacmi 269,6 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin Filipinler'e dış satımında mücevherci eşyası, motorlu kara taşıtları, makineler ve eczalık ürünler öne çıkarken, bu ülkeden yapılan dış alımda elektrikli makineler, hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar ile meyveler ve sert kabuklu meyveler başta geliyor.

İlişkiler savunmadan müteahhitliğe kadar çeşitli alanlarda derinleşiyor

İki ülke ilişkileri, son dönemde başta savunma sanayisi olmak üzere ticaret, teknoloji ve müteahhitlik gibi alanlarda derinleşiyor. Bu doğrultuda savunma sanayisi alanında teknoloji geliştirme, sanayi işbirliği ve kapasite artırımı başlıklarında karşılıklı görüşmeler yürütülüyor.

Öte yandan Türkiye ile Filipinler, hava ulaştırması alanında işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar da yapıyor. Bu kapsamda geçen ay imzalanan Mutabakat Zaptı'yla, İstanbul-Manila hattında haftalık uçuş sefer sayısının 14 frekansa çıkarılmasının önü açıldı. Ayrıca, iki ülke arasındaki hava ulaşım ağının, yeni destinasyonlarla geliştirilmesi için önemli bir kazanım da elde edildi.

Bunun yanı sıra Filipinlerde, "Build Build Build" programı doğrultusunda, önemli altyapı projeleri oluşturulurken, Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmaları ülkede metro, demir yolu, enerji ve altyapı projelerinden pay alıyor.

Kaynak: AA
Ticaret BakanlığıTeknolojiEkonomiİhracatDünyaSon Dakika

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