Türk ve Alman şirketlerinden ortaklık - Son Dakika
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Türk ve Alman şirketlerinden ortaklık

25.05.2022 11:07
Türk ve Alman şirketlerinden ortaklık

ARD Grup Bilişim Teknolojileri ile Alman şirket Dallmeier Türkiye ve Kuzey Kıbrıs bölgelerini kapsayan tek yetkili iş birlikteliği anlaşmasına imza attılar.

ARD Grup Bilişim Teknolojileri ile Alman şirket Dallmeier Türkiye ve Kuzey Kıbrıs bölgelerini kapsayan tek yetkili iş birlikteliği anlaşmasına imza attılar.

Akıllı Video Bilgi ve Güvenlik çözümleri üreten Alman şirket Dallmeier ile ARD Grup Bilişim Teknolojileri arasında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs bölgelerini kapsamakta olan tek yetkili iş birlikteliği anlaşması imzalandığı duyuruldu. Bu anlaşmayla ARD Grup Bilişim'in yüzde 100 ortaklığı olan Dallmeier Turkey şirketi kuruldu.

İşbirliğine ilişkin değerlendirmede bulunan ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arda Ödemiş, "Bu işbirlikteliğini hem ulusal hem de uluslararası pazarda büyüterek, sınır güvenliği, akıllı üretim tesisleri güvenliği, enerji üretim tesisleri güvenliği ve daha bir çok ses getirecek projelere imza atacağını düşünüyoruz" dedi.

Dünyada 70'den fazla ülkede faaliyet gösteren, üst düzey güvenlik sistemleri alanında 35 yıldır faaliyetleri bulunan Alman şirket Dallmeier Electronic GmbH & Co.KG, dünyada ilk dijital görüntü işleme cihazını üreten, teknolojisinde yapay zeka (AI), akıllı video ve resim analiz kabiliyetlerini barındıran, bünyesinde kendi patentli teknolojilerini geliştiren, özellikle sınır güvenliği, havalimanı, liman ve yüksek güvenlik gereksinimi bulunan tesisler için çözümler üreten dünyanın önde gelen firmaları arasında yer alıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Bilişim, Alman, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk ve Alman şirketlerinden ortaklık - Son Dakika


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