Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden veteriner fakültesi öğrencileri için de maaş talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden veteriner fakültesi öğrencileri için de maaş talebi

20.07.2022 10:24
Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden veteriner fakültesi öğrencileri için de maaş talebi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, devlete bağlı üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılması uygulamasından veteriner fakültesi öğrencilerinin de yararlanması talebinde bulundu.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, devlete bağlı üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılması uygulamasından veteriner fakültesi öğrencilerinin de yararlanması talebinde bulundu.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık teşkilatı ve uygulamalarının bir bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkati çekti.

Veteriner hekimler olarak 200'den fazla, insanlara bulaşan hayvan kaynaklı hastalıkla mücadele ettiklerini belirten Eroğlu, "En ücra köylere kadar ulaşıp, gece gündüz, yaz kış demeden çalışarak milyonlarca hayvanı muayene, teşhis ve tedavi eden, ameliyat yapan, doğuma giden, nöbet tutan, aşı yapan, sağlık hizmeti veren biziz." ifadesini kullandı.

Eroğlu, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeye dahil edilmediklerine işaret ederek, tıp ve diş hekimliği fakülteleri son sınıf öğrencilerine asgari ücret üzerinden maaş ödenmesi uygulamasında da veteriner fakültesi öğrencilerinin zikredilmediğini aktardı. Eroğlu, "Tıp ve diş hekimliği intörn öğrencileri ne yapıyorlarsa veteriner fakültesi intörn öğrencileri de benzer şekilde çalışıyor, muayene, teşhis, tedavi ve ameliyat yapıyor, nöbet tutuyor, sağlık hizmeti veriyor. Son sınıf öğrencilerine tanınan bu haktan veteriner fakültesi öğrencileri de yararlandırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Ters yönden gelip otomobille çarpışan motosikletteki baba oğul kask sayesinde hayata tutundu: 2 yaralı Ters yönden gelip otomobille çarpışan motosikletteki baba oğul kask sayesinde hayata tutundu: 2 yaralı Veteriner Hekimler Derneği: 'Mesleğimize Karşı Yıllardır Uygulanan Görmezden Gelme Yaklaşımına Son Verilmesini İstiyoruz' Veteriner Hekimler Derneği: 'Mesleğimize Karşı Yıllardır Uygulanan Görmezden Gelme Yaklaşımına Son Verilmesini İstiyoruz'
Kaynak: AA

Asgari Ücret, Ali Eroğlu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden veteriner fakültesi öğrencileri için de maaş talebi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:13 Zehirli yılandan akılalmaz tuzak! Örümcek kuyruklu boynuzlu engerek avını böyle tuzağa düşürdü
09:59 Kaçan hırsızı tek hamlede etkisiz hale getirdi! Otoparkçının tekmesi kameraya yansıdı
09:58 Vatandaşın belini büken zamlar Meclis lokantasını da etkiledi! Kuzu kavurma yemek isteyen vekiller 25 lira ödeyecek
09:45 Erdoğan, Reisi ve Putin zirvesinde teröre karşı ortak tavır kararı
09:41 Sahte içki imalatı yapan şebekelere KOM'dan operasyon: 32 kişi gözaltına alındı
09:18 Selahattin Demirtaş, tartışma yaratan "Türkiye Açılımı yapmak zorundayız" sözlerine açıklık getirdi: Çanakkale Şehitliğini ziyaret etmeyi isterim
09:18 Hakkari'de korkunç görüntüler! Evin her yerinden yılan fışkırdı
08:48 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat 12 yıl sonra aynı sette! Aşkı Memnu'nun başrolleri aynı başarıyı yakalayabilecek mi?
08:38 Putin'in İran'da topallayarak yürümesi dünyada ses getirdi
08:31 Denizli'de kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni 41 saat sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 10:32:07. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden veteriner fakültesi öğrencileri için de maaş talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement