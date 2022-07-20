Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden veteriner fakültesi öğrencileri için de maaş talebi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, devlete bağlı üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılması uygulamasından veteriner fakültesi öğrencilerinin de yararlanması talebinde bulundu.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık teşkilatı ve uygulamalarının bir bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkati çekti.

Veteriner hekimler olarak 200'den fazla, insanlara bulaşan hayvan kaynaklı hastalıkla mücadele ettiklerini belirten Eroğlu, "En ücra köylere kadar ulaşıp, gece gündüz, yaz kış demeden çalışarak milyonlarca hayvanı muayene, teşhis ve tedavi eden, ameliyat yapan, doğuma giden, nöbet tutan, aşı yapan, sağlık hizmeti veren biziz." ifadesini kullandı.

Eroğlu, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeye dahil edilmediklerine işaret ederek, tıp ve diş hekimliği fakülteleri son sınıf öğrencilerine asgari ücret üzerinden maaş ödenmesi uygulamasında da veteriner fakültesi öğrencilerinin zikredilmediğini aktardı. Eroğlu, "Tıp ve diş hekimliği intörn öğrencileri ne yapıyorlarsa veteriner fakültesi intörn öğrencileri de benzer şekilde çalışıyor, muayene, teşhis, tedavi ve ameliyat yapıyor, nöbet tutuyor, sağlık hizmeti veriyor. Son sınıf öğrencilerine tanınan bu haktan veteriner fakültesi öğrencileri de yararlandırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.