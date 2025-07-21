Turka ile Araç Muayenesi Dönüşüyor

Türkiye'de araç muayene hizmetlerinde bir dönüşüm başlatmayı hedefleyen Turka, yerli ve milli teknoloji çözümleriyle süreci yeniden tasarlayacak. Bu amaçla çeşitli firmalarla 3 milyon doları aşan anlaşmalar yapılırken bilgi teknolojileri ve iş geliştirme ekipleri de donanım ve yazılım altyapıları için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yeni nesil araç muayene vizyonuyla yola çıkan Turka Araç Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş., araç muayene kültürünü daha da geliştirerek otomasyona dayalı bir yapı kurmak için teknoloji yatırımlarına devam ediyor. Şirket, 15 Ağustos 2027'den itibaren sistemi devralarak 2027-2047 döneminde sürecin daha hızlı, verimli ve insan odaklı olarak devam etmesini hedefliyor.

Kuruluş aşamasından itibaren dijitalleşmeyi temel ilke edindiklerini vurgulayan Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, kurumsal kaynak yönetimi uygulamaları için gerekli satın alma süreçlerini kısa sürede tamamladıklarını belirtti. Salman, "Kurumsal çözümler kapsamında bugüne kadar çeşitli firmalarla 3 milyon doları aşan anlaşmalar imzaladık. Aynı zamanda bilgi teknolojileri ve iş geliştirme ekiplerimiz, gelişmiş araç muayene ekipmanlarıyla uyumlu donanım ve yazılım altyapıları üzerinde yoğun Ar-Ge çalışmaları yürütüyor" dedi.

Müşteri deneyimini dijitalleştirmeyi, sıfır atık ve kağıtsız süreçlere geçmeyi hedeflediklerini belirten Salman, bu doğrultuda farklı firmalarla iş birlikleri ve planlama çalışmalarına başladıklarını da sözlerine ekledi.

Yerli ve milli çözümlere öncelik veriliyor

Kurumsal mimariden iş akış süreçlerine, kullanılacak donanımlardan hizmet altyapılarına kadar her alanda yerli ve milli çözümlere öncelik verilen şirkette kullanılacak teknolojilerde de bu yaklaşım sürdürülüyor.

Turka proje ekibinin bulut tabanlı sistemlerden veri analitiğine, yapay zeka destekli iş akışlarından güvenli ödeme altyapılarına kadar geniş bir teknoloji yelpazesi üzerinde çalıştığını söyleyen Salman, "Tüm bu yatırımlar sayesinde araç sahiplerine daha şeffaf, daha hızlı ve daha güvenilir bir muayene deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Şirket olarak yalnızca araç muayene hizmeti sunan bir marka olmayacağız. Teknolojiyle dönüşen ve sektörü dönüştüren bir oyuncu olarak önümüzdeki dönemde hem kullanıcıların hem de teknoloji dünyasının dikkatini çekmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL