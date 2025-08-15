Turka, Kadın İstihdamı ve Sürdürülebilirliği Odağına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Turka, Kadın İstihdamı ve Sürdürülebilirliği Odağına Aldı

Turka, Kadın İstihdamı ve Sürdürülebilirliği Odağına Aldı
15.08.2025 11:06  Güncelleme: 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni nesil araç muayene vizyonuyla yola çıkan Turka, odağına kadın istihdamı ve sürdürülebilirliği aldı.

Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı sistemde kadın istihdamını artırma ve dijitalleşmeyle kaynak tüketimini azaltma hedeflerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a yapılan sunumla aktardı.

15.08.2025 - 09:50 | Son Güncellenme: 15.08.2025 - 09:50| İSTANBUL, (DHA)-

Turka, kadın istihdamı ve sürdürülebilirliği odağına aldı

MOI Ortak Girişim Grubu, araç muayene istasyonlarını 2027-2047 döneminde Turka markası ile işletmeye başlayacağını duyurdu. 15 Ağustos 2027'de başlayacak bu dönemde Turka, Türkiye'de 2007'den beri oluşturulan araç muayene kültürünü geliştirerek, otomasyon ağırlıklı bir yapı kurmayı, kadın istihdamı ve sürdürülebilirlik konularında da farklılaşmayı hedefliyor.

Turka'nın üst düzey yöneticileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Bakan Özdemir Göktaş ile başta kadın istihdamı ve sürdürülebilirlik olmak üzere, Turka'nın yeni nesil araç muayene sürecindeki öncelikli hedefleri paylaşıldı.

KADIN ÇALIŞANLARA HEM SOSYAL HAYATTA HEM DE ÇALIŞMA HAYATINDA DESTEK

Türkiye genelindeki istasyon sayısını artırarak 249 istasyona çıkaracak olan Turka'nın hedefleri arasında, kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla sadece kadın çalışanların olduğu bir istasyon kurmak yer alıyor. Turka, kadın araç sahiplerini de rahatlatacak bir uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyor. Buna göre kadınların araç muayene sırasında uzun süre beklemesinin önüne geçmek için, hatlardan birinde kadın araç sahiplerine öncelik verilecek şekilde altyapıyı düzenlemek için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca kurulacak olan Turka Akademi'de sistematik olarak kadınlara yönelik mesleki gelişim ve eğitim programlarıyla sertifikalı yetişmiş personel tedariği desteklenecek. Çalışma ortamları, iş sağlığı ve güvenliği standartları doğrultusunda, kadın ergonomisine uygun şekilde oluşturulacak.

Ayrıca Turka, çalışma hayatına ara vermiş kadınların yeniden istihdama kazandırılması, genç kadınlara yönelik staj programları ile istihdamı desteklemeye yönelik programların geliştirilmesi ve kadın yönetici oranının artırılması konularında yapılacak çalışmalarla da sektörde farklılık yaratmayı hedefliyor.

Turka sadece kadın çalışanların olduğu bir istasyon kurma vizyonunu, 2025 Aile Yılı'na özel politikaları ve eylem planını destekleme hedefiyle de bir araya getirerek, bu araç muayene istasyonunda kreş hizmeti sağlamayı da amaçlıyor. Eğitimini tamamlamak isteyen kadın çalışanlara destek sağlanmasının yanı sıra, 4 bin 500 kişilik istihdam kapasitesinin içinde her istasyonda en az bir kadın teknik çalışanın görev alması planlanıyor.

SIFIR ATIK VE DİJİTALLEŞMEYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTASYONLAR

Turka, Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm hedefleri ve Sıfır Atık Yönetmeliği ile uyumlu, uluslararası ESG standartlarını benimseyen bir operasyon modeli kuruyor. Tüm istasyonlarda Sıfır Atık Belgesi alınacak, yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği projeleri ve su tüketimini azaltan sistemler devreye girecek. Atıklar kaynağında ayrıştırılacak, geri dönüşüm oranı artırılacak ve tüm süreçler dijital izleme ve raporlama sistemiyle takip edilecek. Turka Akademi ve Turka Deneyim Merkezi'nde çalışanlar, alt işleticiler ve toplum için sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve sıfır atık eğitimleri düzenlenecek. İstasyonlar, güneş panelleri, enerji verimli ekipmanlar ve akıllı yönetim sistemleriyle karbon ayak izini azaltırken; afet durumlarında sahra hastanesine dönüşebilecek esnek altyapısıyla da toplumsal dayanıklılığı artıracak. Turka, araç muayene sektöründe çevresel sorumluluk, yenilikçi teknoloji ve sosyal faydayı bir arada sunan öncü bir sürdürülebilirlik modeli hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turka, Kadın İstihdamı ve Sürdürülebilirliği Odağına Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
Galatasaray’da beklenen ayrılık Galatasaray'da beklenen ayrılık

07:27
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
08:10
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
16:10
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma
Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
16:00
Hindistan’da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100’den fazla yaralı
Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:49
Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi sonrası CHP’den miting kararı
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP'den miting kararı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
15:32
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
15:31
AK Parti’ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 11:18:31. #7.13#
SON DAKİKA: Turka, Kadın İstihdamı ve Sürdürülebilirliği Odağına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.