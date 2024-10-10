Turkcell, Dünyanın En İyi İşverenleri Listesinde

Ekonomi

Turkcell, Forbes tarafından gerçekleştirilen "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, dünyanın önde gelen yayınlarından Forbes tarafından gerçekleştirilen ve 50 ülkede 300 binden fazla çalışanın katıldığı "Dünyanın En İyi İşverenleri" araştırmasında önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye'den 6 şirketin girebildiği listede Turkcell, teknoloji ve iletişim alanındaki tek Türk şirketi oldu.

"Listedeki tek Türk teknoloji ve iletişim şirketi olmak bizler için ayrı bir gurur"

Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, bu başarıyı, Turkcell'in insan odaklı kurumsal vizyonu ve çalışan memnuniyetine yönelik stratejilerinin bir sonucu olarak gördüklerini bildirdi.

Turkcell olarak, çalışma arkadaşlarının gelişimini ve çalışma konforunu destekleyen bir iş yeri kültürü oluşturmak için titizlikle çalıştıklarını belirterek, "İnsan kaynakları yönetimine dair yaklaşımımızın küresel ölçekte takdir görmesi ve teknoloji, iletişim alanında ülkemizi temsil eden listedeki tek şirket olmamız da bizler için ayrı bir gurur. Hedefimiz nitelikli insan kaynağımızı koruyarak, yeni yetenekleri aramıza katarak Turkcell'in bu alandaki başarısını daha da ileriye taşımak. Bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.