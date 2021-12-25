Son dakika haberleri: Turkcell 'sürdürülebilir endeksli kredi' tutarını 70 milyon Euro'ya yükseltti

Turkcell, BNP Paribas ile imzaladığı anlaşma kapsamında 2019'da tahsis ettiği sürdürülebilir endeksli kredinin tutarını arttırdığını ve vadesini uzattığını duyurdu. Kısa ve uzun vadeli çevresel hedeflerinde sergilediği performansın ve sürdürülebilir finansman çalışmalarının sonucunda 2019'da 3 yıl vade ile 50 milyon Euro büyüklüğünde 'Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi' tahsis eden şirket, yeni anlaşmayla kredi tutarını 70 milyon Euro'ya, vadesini ise imza tarihinden itibaren 5 yıla çıkardığını açıkladı.

2030 yılına kadar elektrik tüketimini yüzde 100 oranında kendi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonunu hedefleyen Turkcell, imzalanan anlaşma kapsamında 2030 ve 2050 taahhütlerini de göz önünde bulundurarak kredi kullanım hedeflerini revize etti. Bu hedefler; elektrik tüketimindeki yenilenebilir enerjinin payı, enerji kullanımlarında şirket bünyesinde üretilen yenilenebilir enerjinin payı ve toplanan yıllık e-atık miktarı olarak sıralandı. Kredi anlaşmasına göre, sürdürülebilirlik temelli çevresel hedeflerinin tutturulması durumunda krediye uygulanan faiz oranı düşürülecek.

"ÖNCÜLÜK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, finansal kurumlarla gerçekleştirdikleri anlaşmalar sayesinde sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını finansman boyutunda da devam ettirdiğini vurguladı ve şöyle konuştu:

"Turkcell olarak tüm iş süreçlerimizde dünyaya bıraktığımız izi düşünerek hareket ediyoruz. İklim değişikliği karşısında; teknolojinin gücünü kullanarak işimizi daha çevreci daha verimli ve sürdürülebilir bir modele dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki bu taahhütlerimizi, finansman kaynaklarımızı çeşitlendirme hedefimizle birleştirdik ve BNP Paribas ile daha önce imzaladığımız 'Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi' anlaşmamızda tutarı arttırıp vadeyi uzatarak güncelledik. Bu kredi sayesinde karbon ayak izimizi azaltılarak çevreye karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirirken finansman maliyetlerimizi de düşürebileceğiz. Bu tarz kaynakların artarak kullanılması için öncülük yapmaya devam edeceğiz."

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYOR

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olan şirket, GSMA'in İklim Değişikliği Dijital Beyanı'nın da imzacısı konumunda bulunuyor. Ayrıca, sürdürülebilir finansman anlamında yaptığı çalışmaları aktarmak ve bir model oluşturmak üzere Birleşmiş Milletler CFO Görev Gücü'nde de (Task Force) Türkiye'yi temsil ediyor. Sıfır atık şirket sertifikasına sahip Turkcell, yenilenebilir enerji üretimi için 2021 yılında İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali'ni (RES) satın aldı. Bu RES ile toplam kurulu gücü 18 MW olan yılda yaklaşık 67,5 GWh'lik bir üretim gerçekleştirme kapasitesine sahip ve bu sayede 22 bin 500 konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. RES dışında birçok güneş enerjisi kurulumu da olan şirket, bazı baz istasyonlarına solar panel entegre ederek şebeke kesintisi olması durumunda güneş enerjisi kullanımına geçiyor, portatif solar sahaları ile güneş enerjisini verimli kullanıyor.