Turkcell, IPRA Golden Awards\'ta İki Ödül Kazandı

Ekonomi

Turkcell, halkla ilişkiler alanında dünyanın en prestijli ödül törenlerinden IPRA Golden Awards'ta iki ödül aldı. Turkcell, Döngüsel Atıklar Lansmanı Çocuk Kitabı ve Çadırkent Deprem Bölgesi Çocuk Etkinliği projeleriyle bu özel ödüllerin sahibi oldu.

Turkcell, toplumsal sürdürülebilirlik ve çevre alanında çocuklara yönelik iki farklı projesiyle, halkla ilişkiler alanında dünyanın en prestijli ödül törenlerinden IPRA Golden Awards'ta ödüle layık görüldü. Çadırkent Deprem Bölgesi Çocuk Etkinliği projesi Etkinlik Yönetimi kategorisinde, Döngüsel Atıklar Lansmanı Çocuk Kitabı iş birliği projesi ise Çevre kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Mustafa Alcan: "Ülkemiz ve insanımız için çalışmaya devam edeceğiz"

Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Alcan, şunları söyledi: "Dünya çapında başarılı halkla ilişkiler çalışmalarına verilen IPRA Golden World Awards gibi prestijli bir organizasyonda bu yıl da ödül almak büyük bir mutluluk. 30'uncu yılımızda, çok önem verdiğimiz çevre ve toplumsal sürdürülebilirlik alanlarında çocukları odağına alan projelerle kazandığımız bu ödüller, sosyal fayda alanında attığımız adımların da bir yansıması. Bu anlamlı projelerde görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza, kıymetli katkıları için teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve insanımız için en iyisini yapmak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz."

Gelecek kuşakların çevre konusundaki farkındalığını artırmayı hedefleyen Döngüsel Atıklar Lansmanı Çocuk Kitabı projesi kapsamında, 'Karınca Bacak ile Dev Yaprak' isimli çocuk kitabı Turkcell tarafından dijitalleştirilerek seslendirildi. Kitabı okuyup, tekno atıklarını TÜBİSAD tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşa veya Turkcell mağazalarındaki tekno atık kutularına getiren çocuklara, 'Döngüsel Atık Elektronik Sertifikası' verildi.

50 bin çocuk, 75 bin ebeveyne ulaşıldı

Depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarabilmek için 'Gönül Bağı Projeleri'ni hayata geçiren şirketin, bu kapsamda düzenlediği Çadırkent Deprem Bölgesi Çocuk Etkinliği; Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da 20 farklı lokasyonda gerçekleşti. 50 bin çocuk, 75 bin ebeveyn ve ziyaretçiye ulaşıldı. Ailelerin hijyen malzemesi gibi ihtiyaçları karşılanırken, çocuklar da çeşitli etkinlik ve atölyelerle neşeli zaman geçirdi ve moral buldu. - İSTANBUL