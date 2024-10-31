Turkcell, IPRA Ödüllerinde İki Ödül Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Turkcell, IPRA Ödüllerinde İki Ödül Kazandı

Turkcell, IPRA Ödüllerinde İki Ödül Kazandı

Turkcell, sürdürülebilir projeleriyle IPRA Golden Awards'ta iki ödül aldı; çocuklara çevre bilinci aşılıyor.

31.10.2024 12:17
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Turkcell, çevre ve toplumsal sürdürülebilirlik alanında sosyal fayda sağlayan projeleriyle Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından iki ödüle layık görüldü.???????

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, "Çadırkent Deprem Bölgesi Çocuk Etkinliği" projesiyle "Etkinlik Yönetimi" kategorisinde, "Döngüsel Atıklar Lansmanı Çocuk Kitabı" projesiyle ise "Çevre" kategorisinde IPRA Golden Awards ödülünü aldı.

Gelecek nesillerin çevre bilincini artırmayı amaçlayan "Döngüsel Atıklar Lansmanı Çocuk Kitabı" kapsamında, "Karınca Bacak ile Dev Yaprak" adlı çocuk kitabı dijitalleştirilerek seslendirildi. Kitabı okuyup tekno atıklarını Turkcell mağazalarına veya Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlara getiren çocuklara "Döngüsel Atık Elektronik Sertifikası" verildi. Bu sayede, çocukların kendi evlerinde çevre dostu birer "atık kahramanı" olmaları hedeflendi.

Şirket ayrıca depremden etkilenen vatandaşlara destek amacıyla yürüttüğü "Gönül Bağı Projeleri" kapsamında Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da 20 farklı lokasyonda "Çadırkent Deprem Bölgesi Çocuk Etkinliği" gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 bin çocuk ve 75 bin ebeveyne ulaşılan etkinlikte, çocuklar çeşitli etkinlikler ve atölyelere katılırken ailelerin hijyen malzemesi gibi ihtiyaçları karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Alcan, söz konusu ödüllerin şirketin sosyal fayda sağlamaya verdiği öneme işaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya çapında başarılı halkla ilişkiler çalışmalarına verilen IPRA Golden World Awards gibi prestijli bir organizasyonda bu yıl da ödül almak büyük bir mutluluk. 30'uncu yılımızda, çok önem verdiğimiz çevre ve toplumsal sürdürülebilirlik alanlarında çocukları odağına alan projelerle kazandığımız bu ödüller, sosyal fayda alanında attığımız adımların da bir yansıması. Bu anlamlı projelerde görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza, kıymetli katkıları için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Turkcell'i olarak ülkemiz ve insanımız için en iyisini yapmak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Turkcell, IPRA Ödüllerinde İki Ödül Kazandı - Son Dakika

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