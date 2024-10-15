Turkcell Kuantum Kriptografi Çalışma Grubuna Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Turkcell Kuantum Kriptografi Çalışma Grubuna Katıldı

Turkcell Kuantum Kriptografi Çalışma Grubuna Katıldı

Turkcell, GSMA bünyesindeki kuantum sonrası kriptografi grubuna katılan ilk Türk şirketi oldu.

15.10.2024 10:19
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Turkcell, telekomünikasyon sektörünü kuantum teknolojisi sonrası döneme hazırlayacak kriptografi çözümlerinin geliştirilmesiyle ilgili Uluslararası GSM Birliği (GSMA) bünyesinde kurulan çalışma grubuna Türkiye'den katılan ilk ve tek şirket oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, kuantum sonrası kriptografiyle ilgili uluslararası çalışmalarda önemli bir adım attı. Şirket, bu kapsamda kriptografi çözümlerinin geliştirilmesiyle ilgili GSMA bünyesinde kurulan çalışma grubuna katıldı.

Sektörün küresel kuruluşu GSMA'nın telekomünikasyon kullanım senaryoları için hazırladığı "Kuantum Sonrası Kriptografi Kılavuzları" raporunun en son yayımlanan versiyonunda, Türkiye'den katkı sunan tek şirket olarak Turkcell yer aldı.

Yayımlanan rapor, telekomünikasyon ağlarının kuantum sonrası döneme güvenli bir şekilde geçişi için gerekli olan kriptografik çözümleri hızlandırmayı amaçlarken kuantum bilgisayarların özellikle operatörlerin karşılaşacağı siber güvenlik tehditlerini önlemeyi hedefliyor.

Etkin uygulama önerileriyle ilgili standartları ortaya koyan rapor, telekomünikasyon ağlarının güvenliğini sağlamak ve kuantum çağına hazırlamak amacıyla izlenecek söz konusu yol haritası, bu alanda dünya genelinde faaliyet gösteren 50'den fazla paydaşın işbirliğiyle oluşturuldu.

Kuantum Sonrası Telekomünikasyon Ağı Görev Gücü (PQTN), telekomünikasyon sektörünü kuantum sonrası güvenlik tehditlerine hazırlamak amacıyla GSMA bünyesinde oluşturulmuş bir küresel işbirliği platformu olarak öne çıkıyor.

Ana amacı, telekom operatörleri için kuantum sonrası kriptografiye geçişte en iyi uygulamaları ve standartları belirleyerek güvenliği sağlamak olan PQTN, dünya çapında 50'den fazla operatör ve teknoloji şirketinin katılımıyla bu kritik geçişi yönlendirmekte ve sektörde siber dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, kuantum sonrası kriptografinin, telekomünikasyon ağlarının ve müşteri verilerinin gelecekteki tehditlere karşı güvenliğini sağlamak açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Koç, GSMA tarafından koordine edilen ve Turkcell'in aktif katkıda bulunduğu çalışmanın, dünya genelinde telekomünikasyon ağlarının gelecekteki siber güvenlik risklerine karşı daha dirençli olmasını sağlayacağını ifade ederek, "Bu önemli dokümana katkı sağlayarak, telekomünikasyon sektörü için kritik olan kuantum sonrası döneme hazırlıkta ülkemiz adına öncülük etmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Turkcell olarak, sektörümüzle ilgili uluslararası standartları belirleyip, bu standartlara uyumu sağlayacak stratejiler geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rapora GSMA internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Turkcell, Telekom, Türkiye, Ekonomi, Finans, Gsm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turkcell Kuantum Kriptografi Çalışma Grubuna Katıldı - Son Dakika

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