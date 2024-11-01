Turkcell, Paris'te Ödül Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Turkcell, Paris'te Ödül Kazandı

Turkcell, Paris\'te Ödül Kazandı

Turkcell, Network X etkinliğinde 'Yılın En Yenilikçi OTN Ağı' ödülünü kazandı.

01.11.2024 13:41
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Turkcell, Paris'te düzenlenen telekomünikasyon sektörünün önde gelen buluşmalarından Network X etkinliğinde, 'Yılın En Yenilikçi OTN Ağı' ödülünü kazandı.

Dijitalleşmenin önde gelen şirketlerinden Turkcell, global telekom sektörünün önde gelen buluşmalarından Network X etkinliği kapsamında Paris'te düzenlenen ödül töreninde 'En Yenilikçi Optik İletim Ağı' ödülünün sahibi oldu.

Yapılan açıklamaya göre, bu yıl NGON (Yeni Nesil Optik Ağlar) etkinliğiyle birlikte gerçekleştirilen Network X'te, dijital iletişim dünyasındaki son gelişmeler ele alındı. 25 ülkeden 50'den fazla şirketin katıldığı ödül programında, Turkcell'in yenilikçi çözümleri ve güçlü altyapısı, sektörün önde gelen platformunda tam not aldı. Operatörün bu ödülü kazanmasındaki önemli etkenler arasında, şirketin sahip olduğu güçlü şebeke altyapısı öne çıkıyor. Bu altyapı, operatörün müşterilerine sunduğu yüksek servis kalitesi ve kesintisiz bağlantı hizmetinin de temelini oluşturuyor.

Ödülle ilgili bir değerlendirme yapan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, "Bu ödül, çalışanlarımızdan diğer iş ortakları ve tedarikçilerimize kadar tüm ekiplerimizin, inovasyona olan bağlılığının ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunma hedefimizin önemli bir göstergesi. Sürekli gelişim ve yenilik, her zaman projelerimizin temel taşlarını oluşturuyor. Ülkemizde teknoloji ve dijitalleşme alanındaki öncü uygulamaları, bu yenilikçi bakışla hayata geçiriyoruz" dedi.

Turkcell'in şebekesi, yapay zeka ve 5G'nin şekillendireceği dijital döneme hazır

Açıklamaya göre, sadece yenilikçi teknolojilere yatırım yapmakla kalmayan Turkcell, aynı zamanda operasyonlarını daha verimli hale getirmek için şebeke altyapısıyla ilgili otomasyon süreçlerini de inovatif adımlarla güçlendiriyor. Böylece şebekede daha hızlı müdahale ve çözüm süreçleriyle müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarıyor. Otomasyon süreçleri sayesinde operasyonel maliyetler azaltılırken, müşterilere kesintisiz ve yüksek kaliteli hizmet sunulması sağlanıyor.

Yeni nesil teknolojilerle ilgili öncü çalışmalarına devam eden operatör, kuantum teknolojileriyle desteklenen güvenli veri iletim yöntemlerinin testlerini ve Ar-Ge çalışmalarını da sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Turkcell, Ekonomi, Paris, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turkcell, Paris'te Ödül Kazandı - Son Dakika

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