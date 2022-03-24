Turkcell Pasaj ürün kategorisini genişletti - Son Dakika
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Turkcell Pasaj ürün kategorisini genişletti

24.03.2022 10:20
Turkcell Pasaj ürün kategorisini genişletti

Turkcell, Pasaj'da sunduğu farklı kategorilerdeki yeni ürünleriyle e-ticaret pazarındaki konumunu güçlendirirken, tüketicilerin son dönemde artan online alışveriş taleplerine alternatif ürünlerle yenilikçi çözümler sunuyor.

Turkcell, Pasaj'da sunduğu farklı kategorilerdeki yeni ürünleriyle e-ticaret pazarındaki konumunu güçlendirirken, tüketicilerin son dönemde artan online alışveriş taleplerine alternatif ürünlerle yenilikçi çözümler sunuyor.

Turkcell açıklamasına göre, Turkcell'li olsun ya da olmasın tüm Pasaj müşterileri, dijital teknoloji pazarında büyük paya sahip olan çevrim içi dijital ürün kodlarını, Turkcell güvencesiyle www.turkcell.com.tr/pasaj adresinden beklemeden satın alabiliyor.

Pasaj'da satışa çıkan dijital ürünler çevrim içi oyun pinleri, dizi & film & spor yayın paketleri ve dijital üyeliklerden oluşuyor. Pasajda öne çıkan dijital ürünler arasında Exxen, PUBG Mobile UC, League of Legend RP, Twitch, TV+, Fizy, S Sport ve beIN connect yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, salgınla birlikte tüketicilerin on-line alışveriş kanallarına yöneldiğini belirtti.

Özdal, "Bugünden itibaren Pasaj'da sadece fiziksel teknoloji ürünleri değil, çevrim içi dijital ürünler de yer alacak. Anlık kullanıcı sayısı 100 milyonları aşan platformlarda kullanılabilecek ürünlerin satışında artık Pasaj'da güçlü bir oyuncu. Müşterilerimiz, operatör fark etmeksizin Turkcell güvencesiyle sunduğumuz dijital ürünlere anlık teslimat sayesinde bekleme süresi olmadan, saniyeler içinde erişebilecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her geçen gün dijitalleşmesine katkı sağladıklarını belirten Özdal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijital kod satışında yer almak, şirket olarak dijitalleşme inisiyatiflerinde de ilerlememizi sağlayacak. Bu girişimle hem dijital müşteri sayımız artacak hem de mevcut müşterilerimizin dijital dönüşümü benimsemeleri hedefimiz hızlanacak.

Her geçen gün büyüyen dijital teknoloji pazarının büyük payını oluşturan dijital ürünleri Turkcell Pasaj üzerinden konumlandırarak, sektörde lider oyuncu olma vizyonu doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Tüketicilere sunduğumuz ürün yelpazemizi genişleterek Türkiye'nin Turkcell'i olarak ülkemizin dijitalleşmesine yönelik hedefimize bir adım daha yaklaştık."

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Turkcell Pasaj ürün kategorisini genişletti - Son Dakika
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