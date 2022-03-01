Turkcell ve Samsung'dan iş birliği - Son Dakika
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Turkcell ve Samsung'dan iş birliği

01.03.2022 14:36
Turkcell ve Samsung'dan iş birliği

Samsung ve Turkcell, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2022) bir araya geldi.

Samsung ve Turkcell, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2022) bir araya geldi.

Samsung ve Turkcell'den yapılan ortak açıklamaya göre, Mobil Dünya Kongresi'nde bir araya gelen iki şirket arasında geçen yıl başlayan ve 2022'de devam edecek Ortak İş Planı Anlaşması (JBP) kapsamında gelecek planları da ele alındı.

28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında GSMA tarafından İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde imzalanan iş birliği kapsamında, Samsung'un, Turkcell müşterilerine sunduğu kontratlı satış, peşin satış, ön ödeme ve "Eskisini Getir Yenisini Götür" kampanyaları gibi teklifleri devam ederken, bu ay piyasaya çıkacak olan Galaxy S22 serisinin de Turkcell mağazalarında satışa sunulacağı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, verimlilik odağıyla uzun vadeli iş birliklerine değer veren bir kurum olarak, vizyonlarını paylaşan markalarla birlikte yol almanın önemli olduğuna inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerde çeşitliliği, kapsayıcılığı da önemsiyor, müşterilerimize güvenilir markaların ürünlerini, güvenilir satış kanallarımız olan fiziksel mağazalarımızla, online pazar yerimiz Pasaj ile sunuyoruz. Turkcell olarak, abonelerimize özel rekabetçi ve avantajlı seçenekler sağlamak amacıyla dünyanın en önemli teknoloji markalarından biri olan Samsung ile imzaladığımız stratejik iş birliğimizden memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği, fiziksel mağazalarımıza sunacağı avantajın yanı sıra Türkiye'nin ilk elektronik pazar yeri platformu olan Turkcell Pasaj'ın gelişiminin sürmesine de önemli katkılar sağlayacak. Ayrıca, Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S22 serisini müşterilerimizle buluşturacak olmaktan da mutluyuz. Bu iş birliğiyle Türkiye'nin öncü bir teknoloji şirketi olarak dijitalleşen dünyadaki rolümüzü güçlendiriyoruz."

"S22 serisi özelinde, Turkcell ile yeni bir anlaşmaya daha imza attık"

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir de Samsung olarak, Turkcell ile devam eden iş birliği ve Joint Business Plan anlaşması kapsamında, 2021 yılında hem toplam telekom pazarının büyümesine önemli katkı sağladıklarını hem de Turkcell'in iş hacmini artırmasını sağlayacak ürün, servis ve çözümlerini müşterileri ile buluşturduklarını, aynı zamanda ürün portföyünü geliştirmek üzere TV gibi farklı ürünlerin de satışını başlattıklarını bildirdi.

Mobil dünyanın kalbinin attığı Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirdikleri bu anlaşma kapsamında hem mağazalarda hem de Turkcell'in online platformlarında ürünlerinin görünürlüğü ve deneyimlenmesini artıracak perakende uygulamalarını hayata geçireceklerini belirten Azdemir, kısa süre önce lanse ettikleri Galaxy S22 ailesinin mart ayında satışa başlaması ile yoğun bir iletişim kampanyası içinde olduklarını aktardı.

Azdemir, "S22 serisi özelinde, Turkcell ile yeni bir anlaşmaya daha imza attık. Samsung olarak, S22 serisini Turkcell abonelerine özel rekabetçi ve avantajlı teklifler ile mağazalarda satışa sunmaya başlayacağız. Bu vesileyle Turkcell ile olan iş birliğimizin kapsamını büyütmekten memnuniyet duyuyor, iş birliğimizin daha da büyüyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Mobil Dünya Kongresi, İspanya, Samsung, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell ve Samsung'dan iş birliği - Son Dakika


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