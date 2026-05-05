Türkiye AKB ile Ortaklığını Güçlendiriyor

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Türkiye'nin, Asya Kalkınma Bankası (AKB) ile ortaklığını güçlendirmeye ve ortak vizyonu somut sonuçlara dönüştürmeye kararlı olduğunu bildirdi.

Asya Kalkınma Bankasının (AKB) 59. Yıllık Yönetim Kurulu Toplantısı, "İlerlemenin Dönüm Noktası: Bölgenin Bağlantılı Geleceğini Şekillendirmek" temasıyla Semerkant'taki İpek Yolu Fuar ve Kongre Yerleşkesi'nde devam ediyor.

Etkinliğin ikinci gününde, "Asya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Açılış Toplantısı"nın ardından üye ülkelerin temsilcileri, konuşmalarını gerçekleştirdi.

Türkiye'yi temsilen yönetim kurulunda bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik de burada yaptığı konuşmada, küresel ekonominin birçok zorlukla karşı karşıya olduğu bu dönemde, AKB'nin rolünün her zamankinden daha kritik olduğunu söyledi.

AKB'nin geçen yıl toplam operasyonlarının 29,3 milyar dolara ulaşarak yüzde 20'lik önemli bir artış gösterdiğine dikkati çeken Çelik, "Türkiye olarak, ilk projelerimizle Banka'nın başarısına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, özel sektörün finansmanındaki ilerlemenin de önemine vurgu yaparak, AKB'nin küresel ve bölgesel şoklarla başa çıkmada proaktif yaklaşımının meyvelerini vermesinden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

G20 tavsiyeleri doğrultusunda yasal kısıtlamaların kaldırılmasının yıllık taahhütlerin 30 milyar dolara yükselmesine yardımcı olduğunu ifade eden Çelik, "AKB'yi üst orta gelir grubundaki ülkeler için yeni bir yaklaşım geliştirmeye teşvik ediyoruz. Etkiyi en üst düzeye çıkarmak için bu yaklaşım esnek kalmalı ve ülkelerin özel koşullarına göre uyarlanmalıdır." dedi.

Çelik, AKB'nin saha varlığının genişletilmesini ve ülke ofislerinin güçlendirilmesini desteklediklerini de belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Kasım 2026'da Antalya'da düzenlenecek COP31'in başkanlığını üstlenecek olması hasebiyle, AKB'nin Çok Taraflı Kalkınma Bankaları (MDB) katılımındaki eş liderlik rolünü memnuniyetle karşılıyoruz. Taahhütleri ölçülebilir sonuçlara dönüştüren, uygulama odaklı bir COP gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Sonuç olarak Türkiye, AKB ile ortaklığını güçlendirmeye ve ortak vizyonumuzu somut sonuçlara dönüştürmeye tamamen kararlıdır."

Toplantı kapsamında 45 temsilci, ülkeleri adına konuşma yaparken, Finlandiya, Danimarka, Norveç ve İsveç adına Finlandiya temsilcisi, 14 Pasifik ülkesi adına da Tuvalu temsilcisi konuşma yaptı.