Bakan Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı ile görüştü

Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) Başkanı Jin Liqun ile görüştü. Şimşek, "Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Şimşek, AAYB Başkanı Jin Ligun ile bakanlıkta yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, "Kurucu üyesi olduğumuz AAYB Başkanı Sayın Jin Liqun'u bakanlığımızda ağırladık. Kalkınma önceliklerimize destek veren banka, kurulduğu 2016'dan bu yana ülkemize 4,5 milyar dolar finansman sağlamıştır. Görüşmede önümüzdeki 3 yılı kapsayan AAYB'nin ilk ülke programı hazırlıklarını başlattık. Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz" dedi.