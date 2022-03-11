Türkiye Bankalar Birliği, Çocuklar İçin Finansal Okuryazarlık Bilgi Yarışması düzenliyor - Son Dakika
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Türkiye Bankalar Birliği, Çocuklar İçin Finansal Okuryazarlık Bilgi Yarışması düzenliyor

11.03.2022 10:54
Türkiye Bankalar Birliği, Çocuklar İçin Finansal Okuryazarlık Bilgi Yarışması düzenliyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) geçen yıl ilki gerçekleştirilen Çocuklar İçin Finansal Okuryazarlık Bilgi Yarışması'nın ikincisini düzenliyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) geçen yıl ilki gerçekleştirilen Çocuklar İçin Finansal Okuryazarlık Bilgi Yarışması'nın ikincisini düzenliyor.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, yarışmayla, 13-15 yaş grubundaki çocukların finansal okuryazarlık bilincinin geliştirilmesi ve konuya dair farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Yarışma, Birliğin foy.tbb.org.tr adresli finansal okuryazarlık internet sitesinde 18- 21 Mart'ta yayına alınacak test modülü üzerinden gerçekleştirilecek.

Kazanan yarışmacıların isimleri 24 Mart'ta foy.tbb.org.tr internet sitesi ve TBB'nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Katılım şartlarını sağlayarak ilk beşe giren yarışmacılar, hediye çeki ile ödüllendirilecek.

En yüksek puanı alan yarışmacı ise Avrupa Bankacılık Federasyonu (EBF) tarafından 10 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Finansal Okuryazarlık Yarışması'na (European Money Quiz) katılmaya hak kazanacak.

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Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Bankalar Birliği, Çocuklar İçin Finansal Okuryazarlık Bilgi Yarışması düzenliyor - Son Dakika


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