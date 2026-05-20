Türkiye-Brezilya Ticaret Görüşmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves ile iki ülke arasında ticaret, yatırım ve ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından, Bakanlıkta yapılan görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Neves ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunu ele aldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde ticaret, yatırım ve ekonomik işbirliği alanlarında Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduk. İki ülke arasındaki güçlü dostluk ve stratejik ortaklığın, karşılıklı işbirliği ve ortak projelerle daha ileri taşınması yönündeki kararlılığımızı vurguladık."