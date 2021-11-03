Türkiye-Çin ilişkileri İzmir'deki forumda tartışılıyor

İzmir Çinliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılı kapsamında, "Türkiye-Çin Kültür Ekonomi ve Ticaret Forumu" düzenlendi.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de göreve başlamasının 1. yıl dönümünde geldiği İzmir'de dünden bu yana yaptığı görüşmelerde, kentin Çin ile iş yapma konusunda ne kadar istekli olduğunu gördüğünü ifade etti.

İzmir'in doğal güzelliklerinin yanında parlak geçmişiyle de bilindiğini, Türkiye'nin Milli Kurtuluş mücadelesinde önemli rol oynadığını anlatan Liu, dünya genelinde giderek daha fazla tanınan İzmir'in çektiği turist sayısını da artırdığına işaret etti.

Türkiye ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümü olmasına rağmen iki kültürün ilişkilerinin 2-3 bin yıl önceye dayandığına işaret eden Liu, şöyle konuştu:

"Medeniyetin gelişiminde bölgesel ve uluslararası çapta büyük etkilere sahip olan iki ülke, bugünkü dünyaya daha fazla katkılarda bulunabilir. Kadim İpek Yolu ruhunu yeni çağda da sürdürmemiz gerekiyor. Birlikte yürüdüğümüz 50 yıl içinde siyaset, ekonomi, ticaret, teknoloji, kültür ve eğitim olmak üzere iş birliğinde somut mesafeler kaydedildi. Ülke olarak yepyeni bir tarihi başlangıç noktasında bulunuyoruz, Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü yaşıyoruz. Bizim koyduğumuz hedef olan orta halli refah toplumunun inşa edilmesini tam olarak gerçekleştirmiş olduk. Türkiye Cumhuriyeti de birkaç gün önce 98. yılını kutlamıştır. En sıcak tebriklerimi sunmak istiyorum. Türkiye de kendi kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023 yılı için çok önemli hedefler koydu. Kendi kalkınma stratejilerimiz çerçevesinde daha fazla iş birliği yapacağız."

İzmir'in Çin ile yeni iş birlikleri için fırsatlar sunduğunu, kentin Çin'de bir kardeş eyalet ve 4 kardeş şehrinin bulunduğunu, bunun kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini kaydeden Liu, kentlerin birbirinden yararlanması ve birbirini tamamlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özmuslu da kentler arasında kardeşliğin sözde kalmaması için üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini, iki ülke insanlarının birbirlerini daha fazla ziyaret etmesi gerektiğini kaydetti.

İzmir Çinliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yağız Vang ise İzmir'de yaşamını sürdüren Çinliler olarak Türkiye'yi ikinci memleket olarak gördüklerini, iki ülke insanları arasında köprü kurmaya çalıştıklarını ifade etti.

İzmir'deki deprem ve yangınlar sonrası bağış kampanyaları düzenlediklerini, yardım malzemelerini afetzedelere ulaştırdıklarını aktaran Vang, salgınla mücadelede aşı çalışmalarının ilerlemesiyle sosyal ve kültürel hayatın normale dönmeye başladığını, gelecek yılın iki ülke arası ilişkilerde kritik bir yıl olacağına inandığını dile getirdi.

Forumda iki ülkeden resmi ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler bildiri sunacak. Forum bu akşam tamamlanacak.