Kur Korumalı Mevduatta Şirketler İçin Süre Genişletildi - Son Dakika
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Kur Korumalı Mevduatta Şirketler İçin Süre Genişletildi

30.09.2022 10:57

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni düzenlemesine göre; tüzel kişilerin dövizden Türk lirası mevduata geçişte sağlanacak destek için, döviz tevdiat veya bankalarda mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarının 30 Haziran'a kadar açılmış olması şartı, 30 Eylül'e (bugün) kadar uzatıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni düzenlemesine göre; tüzel kişilerin dövizden Türk lirası mevduata geçişte sağlanacak destek için, döviz tevdiat veya bankalarda mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarının 30 Haziran'a kadar açılmış olması şartı, 30 Eylül'e (bugün) kadar uzatıldı.

Merkez Bankası, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında değişikliğe gitti. Değişiklikten önce gerçek ve tüzel kişilerin 30 Haziran 2022 itibarıyla hesaplarındaki dolar, euro ve sterlin bakiyeleri sisteme dahil olabilirken son tebliğ ile bu süre 30 Eylül'e uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğde değişiklik yapan Merkez Bankası tebliği şöyle:

"Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 30/9/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir."

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Kaynak: ANKA

Sterlin, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kur Korumalı Mevduatta Şirketler İçin Süre Genişletildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kur Korumalı Mevduatta Şirketler İçin Süre Genişletildi - Son Dakika
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