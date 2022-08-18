Sabah 18,96 seviyesinde olan dolar yükselerek, aralık ayından bu yana ilk kez 18 TL seviyesini aştı ve 18,11 TL'ye yükseldi. Güne 18,25'ten başlayan euro ise hızla 18,42 TL'ye çıktı.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası Faiz Düşürdü: Dolar ve Euro Kuru Yükselişe Geçti - Son Dakika

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