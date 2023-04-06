Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Bir haftada 2,2 milyar dolar eridi - Son Dakika
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Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Bir haftada 2,2 milyar dolar eridi

06.04.2023 17:02

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 271 milyon dolar eriyerek 122 milyar 423 milyon dolar seviyelerine kadar indi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 31 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 89 milyon dolar azalışla 70 milyar 247 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Mart'ta 71 milyar 336 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERDE SON DURUM

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 182 milyon dolar azalarak 53 milyar 358 milyon dolardan 52 milyar 176 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 122 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 31 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 271 milyon dolar azalışla 124 milyar 694 milyon dolardan 122 milyar 423 milyon dolara indi.

Kaynak: AA
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