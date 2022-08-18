Doç. Dr. Çifter: Faizin indirilmesi, enflasyonda beklenen gerilemeyi sınırlı tutabilir - Son Dakika
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Doç. Dr. Çifter: Faizin indirilmesi, enflasyonda beklenen gerilemeyi sınırlı tutabilir

18.08.2022 15:50
Doç. Dr. Çifter: Faizin indirilmesi, enflasyonda beklenen gerilemeyi sınırlı tutabilir

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 13 seviyesine çekti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 13 seviyesine çekti. Faiz indirimi kararını değerlendiren Doç. Dr. Atilla Çifter, "Politika faizinin yüzde 13'e indirilmesi baz etkisi ile enflasyonda beklenen gerilemenin sınırlı olmasına neden olabilir" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ekonomist Doç. Dr. Atilla Çifter, faiz indirimi kararını değerlendirdi. Karar sonrası dolar kuru 18,10 seviyesinin üzerine çıktığına değinen Doç. Dr. Çifter, Para Politikası Kurulu Karar Metninde faiz indirimi nedeni olarak sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi olarak gösterildiğini dile getirdi.

"DÖVİZ KURUNDA YUKARI YÖNLÜ RİSK DEVAM EDEBİLİR"

Doç. Dr. Atilla Çifter, faiz indirimi kararının hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin faiz artışı yaptığı bir dönemde enflasyon ve döviz kurunda yukarı yönlü risklerinin devam etmesine neden olacağına dikkat çekti. TCMB faiz indirimi ile enflasyon arasında negatif korelasyon bulunduğuna işaret eden Çifter, "Eylül 2021 sonrası faiz indirimi yapılan dönemde TÜFE yüzde 79,60'a, ÜFE ise yüzde 144,61'e ulaşmıştı. Politika faizinin yüzde 13'e indirilmesi baz etkisi ile enflasyonda beklenen gerilemenin sınırlı olmasına neden olabilir" değerlendirmesini yaptı.


YORUMLAR
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Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 13'e indirdi Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 13'e indirdi
Kaynak: DHA

Altınbaş Üniversitesi, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doç. Dr. Çifter: Faizin indirilmesi, enflasyonda beklenen gerilemeyi sınırlı tutabilir - Son Dakika

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