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Türkiye'de 2023 yılının en zengin kişileri ve aileleri belli oldu - Son Dakika
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Türkiye'de 2023 yılının en zengin kişileri ve aileleri belli oldu

Türkiye'de 2023 yılının en zengin kişileri ve aileleri belli oldu. İlk sırada 6 milyar dolar servetiyle Koç ailesi yer alırken, Şevket Sabancı ve ailesi (Esas Holding) 5-6 milyar dolar servetiyle ikinci, Erol Sabancı ve ailesi (Sabancı Holding) ise 4-5 milyar dolar servet ile üçüncü sırada yer aldı.

11.12.2023 - 20:22,  Güncelleme: 20:27
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Türkiye'de 2023 yılının en zengin kişileri ve aileleri belirlendi. Açıklanan listede ilk sırayı Koç ailesi alırken, ikinci sırada Esas Holding ile Şevket Sabancı, üçüncü sırada Sabancı Holding ile Erol Sabancı yer aldı.

Ekonomist Dergisi, "En Zengin 100 Araştırması"nın sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre Türkiye'nin en büyük servetine sahip isim ve aileler belli oldu.

İLK SIRADA KOÇ AİLESİ VAR

Listenin ilk sıralarına Koç Ailesi ve Sabancı ailesine ait şirketler ve isimler damga vurdu. İlk sıraya 6 milyar dolar servetiyle Koç ailesi alırken, Şevket Sabancı ve ailesi (Esas Holding) 5-6 milyar dolar servetiyle ikinci, Erol Sabancı ve ailesi (Sabancı Holding) ise 4-5 milyar dolar servet ile üçüncü sırada yer aldı.

İşte listedeki ilk 10 aile ve servetleri:

  1. Koç ailesi (Koç Holding): 6 milyar dolar
  2. Şevket Sabancı'nın ailesi (Esas Holding): 5-6 milyar dolar
  3. Erol Sabancı ve ailesi (Sabancı Holding): 4-5 milyar dolar
  4. Türkan Sabancı ve ailesi (S. Sabancı Holding): 4-5 milyar dolar
  5. Tara ailesi (Enka Holding): 3-4 milyar dolar
  6. Ezcacıbaşı ailesi (Ezcacıbaşı Holding): 3-4 milyar dolar
  7. Hüsnü Özyeğin (Fiba Holding): 3-4 milyar dolar
  8. Murat Ülker (Kökler Holding): 2,5-3 milyar dolar
  9. Özokur ailesi (Üs Holding): 2,5-3 milyar dolar
  10. Erdemoğlu ailesi (Erdemoğlu Holding): 2,5-3 milyar dolar
Türkiye\'de 2023 yılının en zengin kişileri ve aileleri belli oldu
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Ekonomi
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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de 2023 yılının en zengin kişileri ve aileleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 2023 yılının en zengin kişileri ve aileleri belli oldu - Son Dakika
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