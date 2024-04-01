YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türkiye'de 4,5G abone sayısı 85 milyonu geçti - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türkiye'de 4,5G abone sayısı 85 milyonu geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de toplam 92 milyonun üzerinde mobil abonenin yaklaşık 85 milyonunun 4,5G abonesi olduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, 4,5G teknolojisinin ülkeye tanışmasının üzerinden 8 yıl geçtiğini belirtti. Ayrıca, 5G yetkilendirmesi çalışmalarında da yerliliğin daha yüksek seviyelerde olması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

01.04.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, halihazırda Türkiye'de toplam 92 milyonun üzerinde mobil abonenin yaklaşık 85 milyonunun 4,5G abonesi olduğunu belirterek, "Aktif 4,5G abone sayısı, yani cihazı ve SIM kartı 4,5G hizmetine uygun olan abone sayısı 69 milyon 562 bin 475 iken, 4,5G uyumlu cihaz sayısı 72 milyon 529 bin 185 olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Türkiye'nin yüksek mobil internet hızı sunan 4,5G teknolojisiyle tanışmasının üzerinden 8 yıl geçti. Bakan Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de dijital mobil hizmetlerin 1994'te 2G (GSM) ile başladığını anımsatan Uraloğlu, Turkcell ve Telsim (halihazırdaki unvanı Vodafone) ile başlayan 2G hizmetlerine 2001'de 2 işletmecinin (Aria ve Aycell) daha katıldığını, daha sonra bu iki işletmecinin Avea olarak birleştiğini (halihazırdaki unvanı TT Mobil) anlattı.

Uraloğlu, 2009'de yapılan 3G yetkilendirmesi ile üç işletmeci tarafından mobil genişbant internet hizmetinin ülke çapında yaygınlaştırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlerleyen yıllarda 3G'den sonra ortaya çıkan LTE teknolojisi ile tüm dünya 4G hizmetleri başladı. Ülkemizde de bu hizmetin yetkilendirilmesi için çalışmalar sürdürülerek 4G'ye (LTE) göre daha yüksek veri hızları sunabilen LTE Advanced teknolojisini destekleyen 4,5G hizmeti yetkilendirme ihalesinde mevcut 3 şirkete frekans bantları tahsis edildi. İhale 26 Ağustos 2015 tarihinde yapıldı ve hizmet 1 Nisan 2016'da başladı. 4,5G ile 3G'ye kıyasla çok daha hızlı veri ve internet bağlantısı, düşük gecikme süresi ile kesintisiz iletişim, yüksek görüntü kalitesi, daha iyi kapsama alanı, bulut bilişim teknolojisini kullanma, gerçek zamanlı veri paylaşımı, video konferans ve telekonferansta hızlı ve kaliteli iletişim, gelişmiş multimedya entegrasyonu, verilere uzaktan erişim, maliyet düşüşü, kaynakların verimli kullanılması, zaman tasarrufu gibi faydalar sağlandı. Halihazırda ülkemizde toplam 92 milyonun üzerinde mobil abone bulunurken bunların yaklaşık 85 milyonu 4,5G'ye abonedir. Aktif 4,5G abone sayısı, yani cihazı ve SIM kartı 4,5G hizmetine uygun olan abone sayısı 69 milyon 562 bin 475 iken, 4,5G uyumlu cihaz sayısı 72 milyon 529 bin 185 olarak gerçekleşmiştir."

"5G yetkilendirmesi çalışmalarında da yerliliğin daha yüksek seviyelerde olması için çalışmalar sürüyor"

Bakan Uraloğlu, 4,5G yetkilendirmesi ile işletmecilere getirilen belirli oranlarda yerli malı ürün kullanma zorunlulukları ile yerli ve milli bir mobil teknoloji ekosisteminin oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.

İşletmecilere getirilen yükümlülükleri anımsatan Uraloğlu, şebekeye ilişkin toplam yazılım ve donanım yatırımlarının birinci yıl için en az yüzde 30, ikinci yıl için en az yüzde 40, üçüncü yıl ile devam eden dönemde en az yüzde 45'ini yerli malı belgeli ürünlerden, ayrıca, en az yüzde 10'unu da Türkiye'deki KOBİ'lerden sağlama yükümlülüğü getirildiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "Hazırlıkları devam eden 5G yetkilendirmesi çalışmalarında da yerliliğin daha yüksek seviyelerde olması için bakanlığımız ve kurumumuz koordinasyonunda çalışmalar sürmektedir." dedi.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Türkiye, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türkiye'de 4,5G abone sayısı 85 milyonu geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI, Mart Ayında 50 Değerini Aldı
    11:51 İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI, Mart Ayında 50 Değerini Aldı

    İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI anketinin mart ayı sonuçlarına göre, imalat sektöründe iyileşme işaretleri görüldü. Martta imalat sanayi üretimi sınırlı bir artış kaydederken, yeni siparişlerdeki yavaşlama hız kesti ve son 9 ayın en düşük oranında gerçekleşti. Üretim ve girdi alımlarında artış görülürken, satın alma faaliyetlerindeki genişleme daha belirgin oldu. Girdi fiyatlarında ve ham madde maliyetlerindeki artışta Türk lirasındaki değer kaybının etkisi görüldü. Yeni siparişlerde sadece gıda sektöründe artış yaşandı ve istihdam genel olarak sınırlı düzeyde kaldı. Mart ayında üretimde en belirgin düşüş tekstil sektöründe yaşandı. Mart, Türk imalatçıları için istikrar ayı olarak kaydedildi ve büyümenin ikinci çeyrekte ivme kazanabileceği umut ediliyor.

  • Adana'da Rusya'ya ihracat yapan tüccarlara eğitim verildi
    11:48 Adana'da Rusya'ya ihracat yapan tüccarlara eğitim verildi

    Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana'dan Rusya'ya ihracat yapan tüccarlara 'Rusya Federasyonu Taze Meyve Sebze İhracatı Uygulama Talimatı' kapsamında eğitim verdi. Eğitimde, ihracatçı firmaların Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı istihdam etmesi gerektiği vurgulandı.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj
    11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 31 Mart seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.

  • CHP Milletvekili: İthalatın Dağılımı Ekonomi İçin Alarm Veriyor
    11:33 CHP Milletvekili: İthalatın Dağılımı Ekonomi İçin Alarm Veriyor

    CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, dış ticaret açığında iyileşme yaşanan Ocak-Şubat döneminde ithalatın dağılımının ekonomi için alarm verdiğini belirtti. İthal malda artış devam ederken hammadde ithalatının gerilemesi, ekonomide beklenen durgunluğun habercisi olabilir. Tüketim mallarının ithalatı yüzde 20 artarken, sanayi için işlem gören ara malı ithalatı yüzde 36 geriledi.

  • Karamürsel'de ev hanımlarına iş imkanı
    11:25 Karamürsel'de ev hanımlarına iş imkanı

    Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Nermin Ürgen, kiraladığı dükkanla ev hanımlarına el işi ürünlerini pazarlama imkanı sunuyor. Ürgen, ürünleri İstanbul'daki toptancılara satarak mahalledeki kadınların aile bütçesine katkı sağlamasına yardımcı oluyor. Dükkan, aynı zamanda kadınlar için bir terapi merkezi gibi işlev görüyor.

  • DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık'tan yerel seçimlerle ilgili mesaj
    11:17 DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık'tan yerel seçimlerle ilgili mesaj

    Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, 31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bıyık, seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için emeği geçenlere teşekkür etti ve seçilen yerel yöneticilere başarılar diledi.


11:21 YSK Başkanı Yener: Seçime katılım oranı yüzde 78.11 oldu YSK Başkanı Yener: Seçime katılım oranı yüzde 78.11 oldu
10:53 İstanbul’da 12 ilçe daha CHP’ye geçti Beyoğlu’nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi İstanbul'da 12 ilçe daha CHP'ye geçti! Beyoğlu'nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi
09:28 AK Parti’nin kalesi Üsküdar CHP’ye geçti Sinem Dedetaş 23 bin oy fark atmayı başardı AK Parti'nin kalesi Üsküdar CHP'ye geçti! Sinem Dedetaş 23 bin oy fark atmayı başardı
09:17 Türkiye’nin 6 ili kıl payı farkla el değiştirdi Türkiye'nin 6 ili kıl payı farkla el değiştirdi
07:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına noktayı koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına noktayı koydu
10:58 YRP’nin İstanbul Adayı Mehmet Altınöz sonuçları böyle değerlendirdi: Bu tablo bir erken seçim tablosu YRP'nin İstanbul Adayı Mehmet Altınöz sonuçları böyle değerlendirdi: Bu tablo bir erken seçim tablosu
10:18 Akşener görevi bırakıyor mu Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi Akşener görevi bırakıyor mu? Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi
09:53 Keçiören Belediyesi CHP’ye geçti, Turgut Altınok’un dev afişi indirildi Keçiören Belediyesi CHP'ye geçti, Turgut Altınok'un dev afişi indirildi
09:18 Seren Serengil’den Sinan Akçıl’ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın Seren Serengil'den Sinan Akçıl'ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın
08:26 Özel’in yüzünü güldüren harita CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı Özel'in yüzünü güldüren harita! CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı
07:20 Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı
07:09 Türkiye’deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı Türkiye'deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı
03:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan yerel seçim değerlendirmesi Cübbeli Ahmet Hoca'dan yerel seçim değerlendirmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 11:53:40. #1.11#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türkiye'de 4,5G abone sayısı 85 milyonu geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement