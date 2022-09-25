Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

25.09.2022 10:30
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 818 bin 302 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 599 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 818 bin 302 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 599 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 651 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 297 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 818 bin 302 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 599 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,2 ile doğal gaz ve yüzde 15,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 762 megavatsaat elektrik ihracatı, 21 bin 60 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

YORUMLAR
500
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:03 Adana'da taksiciler elektrikli bisikleti süren genç adamı hunharca darp etti
10:00 "Putin'in bu askerlerle vay haline" Rusya'da seferberlik ilanı sonrası orduya katılmak isteyen bir genç ayakta bile duramadı
09:59 Oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic sarmaş dolaş
09:36 İstanbul'da iki aile arasında yaşanan kız isteme tartışmasında kan döküldü! Satırla yaralananlar var
09:34 SGK'dan sözleşmeli personel ilanı! İşte başvuru tarihi ve alım sayısı
09:19 Kardeş kavgası ölümle bitti! Ağabeyi tarafından boynundan ve kolundan bıçaklanarak öldü
09:12 Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada sadece bir kişi sağ kurtuldu
08:41 Putin'e çalışan Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov kısmi seferberliğe karşı sokağa inen vatandaşlarını tehdit etti
08:17 Lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 bebek öldü, çok sayıda yaralı var
09:11 Yerli otomobil için seri üretim vakti: Allah nasip ederse 29 Ekim'de hep beraber TOGG fabrikasını açıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 10:30:07. #1.11#
SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement