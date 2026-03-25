Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 8 bin 987 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 1352 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 935 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 207 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 29,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,5 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 11,9 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 419 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 968 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.