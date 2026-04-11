Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 986 bin 432 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 982 bin 152 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 4 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 75 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 12,5 ile akarsu santralleri ve yüzde 11,8 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 6 bin 672 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 415 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.