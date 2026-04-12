10 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi - Son Dakika
10 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

10 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi
12.04.2026 15:59
Bursa ve Balıkesir'de yapılan operasyonda, 10 ton kaçak midye yakalandı ve şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Bursa ve Balıkesir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 ton kaçak midye ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz şekilde avlanarak uygunsuz koşullarda bekletilen su ürünlerinin Bursa'dan nakledileceğine dair bilgi aldı.

Bursa ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından koordineli şekilde gerekli tedbirler alınarak İzmir'e seyir halinde olan iki araç, Bursa ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyonda durduruldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı uzman personel eşliğinde yapılan kontrollerde, halk sağlığını tehdit eden ve yasal denetimlerden geçmeden piyasaya sürülmek istenen toplam 10 ton kaçak midye ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: 10 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi - Son Dakika
