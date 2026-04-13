Özgür Özel\'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu\'yla ilgili ilk yorum

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için İstanbul Teşvikiye Camii’nde düzenlenen cenaze töreni, CHP’nin eski ve mevcut liderlerini bir araya getirdi. Törende Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önünden geçerken selam vermemesi dikkat çekti.

PROTOKOLDE SELAMLAŞMA OLMADI

Cenaze namazı öncesinde saf tutulduğu sırada yaşanan anlar kameralara yansıdı. Kılıçdaroğlu’nun, protokolde Özgür Özel’in önünden geçerken el uzatmaması ve selamlaşmaması kısa sürede gündemin bir numaralı konusu oldu.

KILIÇDAROĞLU GÜRSEL TEKİN İLE GÖRÜŞTÜ

Törende dikkat çeken bir diğer detay ise Kılıçdaroğlu’nun, kayyum olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin ile bir süre sohbet etmesi oldu.

ÖZEL’DEN İLK AÇIKLAMA: DALGINLIKTIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yaşananları büyütmedi. Özel, “Kemal Bey'in öyle bir selamsızlık gibi durumu normalde yok. Kemal Bey hiçbirimizi öyle görmezden gelmez zaten yani her fırsatta görüşüyoruz konuşuyoruz onun o anda o dini tören ve o ortamın aşırı kalabalığı yüzünden olacak bir dalgınlıktır onun dışında asla Kemal Bey'den böyle bir şey beklemeyiz.” ifadelerini kullandı.

GÖZLER "MUTLAK BUTLAN" DAVASINDA

Öte yandan, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultayın iptali istemiyle açılan “mutlak butlan” davasında kararın bu hafta çıkabileceği konuşuluyor. Kulislere yansıyan iddialarda, mahkemenin kongrenin iptali yönünde karar verebileceği ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa dönebileceği öne sürüldü.