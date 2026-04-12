Yunan Botu, Türk Teknesini Taciz Etti - Son Dakika
Yunan Botu, Türk Teknesini Taciz Etti

12.04.2026 14:41
Gökçeada açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botu, Türk balıkçı teknesini takip etti, Türk ekipleri müdahale etti.

1) TÜRK BALIKÇI TEKNESİNİ TACİZ EDEN YUNAN UNSURLARI, BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesi açıklarında balık avına çıkan İlker Özdemir'in teknesi, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından bir süre takip edildi. Yunan botu, bölgeye ulaşan Türk Sahil Güvenlik ekiplerince bölgeden uzaklaştırılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, Gökçeada ilçesi açıklarındaki Semadirek Adası yakınlarındaki Zürafa Kayalıkları açıklarında meydana geldi. İlker Özdemir ve tayfası balık avı için denize açıldı. Bir süre sonra bölgeye Yunan Sahil Güvenlik botu geldi. Özdemir'in teknesi, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından bir süre takip edildi. Özdemir, durumu Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Yunan unsurları, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kısa süre içerisinde bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Özdemir, olay anına ait görüntüleri sanal medya hesabından paylaşarak, "Büyük, silahlı bir gemi yollamışlar. Yapacak bir şey yok, mücadele ediyoruz. Bu bölgede avlanıyoruz. Burası Zürafa Kayalığı yine aynı yerlerdeyiz. Onlar yapmaktan vazgeçmiyor, biz de vazgeçmeyeceğiz. Kayığımız sac, daha güvenilir onlar da biliyorlar. Çok yakın geçtiler. Dün de geldiler ama bu sefer büyük gemiyle geçtiler. Allah'tan bir sorun yaşamadık ama Türk Sahil Güvenlik botunu aradık. Muhtemelen su üstünden görüp kaçıyorlar. Buralardayız daha ne yaşayacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunan Botu, Türk Teknesini Taciz Etti - Son Dakika

ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
SON DAKİKA: Yunan Botu, Türk Teknesini Taciz Etti - Son Dakika
