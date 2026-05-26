Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 808 bin 12 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 804 bin 9 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 788 megavatsaatle 13.00'te, en düşük tüketim ise 27 bin 432 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,1 ile güneş santralleri ve yüzde 12,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye dün 9 bin 177 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 804 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.