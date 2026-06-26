Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

26.06.2026 10:44
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Dün 1 milyon 92 bin 668 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 87 bin 118 MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 92 bin 668 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 87 bin 118 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 565 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 418 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 92 bin 668 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 87 bin 118 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,4 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 9 bin 473 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 939 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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