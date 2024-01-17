 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 975 bin 926 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 973 bin 433 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşti. Barajlı hidroelektrik santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
17.01.2024 - 10:27,  Güncelleme: 10:28
Abone Ol

Türkiye'de dün günlük bazda 975 bin 926 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 973 bin 433 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 556 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 950 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 975 bin 926 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 973 bin 433 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 815 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 376 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika


11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:04
MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:00
Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58
Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57
Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor

Son Dakika
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57 Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Saatlerinizi gece 01.11'e kurun! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu
10:30 Mansur Yavaş'tan emeklilere destek sözü! Her ay yapılacak ödemeleri tek tek paylaştı
10:28 Beşiktaşlı Valentin Rosier, Nice'e transfer olmak için İstanbul'dan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 11:56:08. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement