Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon bin 653 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon bin 131 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 585 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 476 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon bin 653 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon bin 131 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,4 ile ithal kömür ve yüzde 18,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 349 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 862 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.