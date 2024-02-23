Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 948 bin 536 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 949 bin 297 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 200 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 32 bin 101 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 948 bin 536 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 949 bin 297 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 19,1 payla doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 886 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 648 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.