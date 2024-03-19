Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 819 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 378 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 39 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 211 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 893 bin 819 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 378 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 24,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,3 ile doğal gaz ve yüzde 14,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 613 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 172 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
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Adıyaman'ın coğrafi işaretli lezzeti olan çiğ köfte, ramazanda iftar sofralarının aranan lezzeti olmaya devam ediyor. Adıyamanlılar tarafından evlerde hazırlanan çiğ köfte, son yıllarda bu alanda üretim yapan işletmelerin artmasıyla yurdun dört bir yanında tüketilmeye başlandı. Adıyaman Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, çiğ köftenin sektör haline geldiğini belirtti. İftar sofralarında sık sık yer alan çiğ köfte, Türkiye'nin tüm illerine gönderilip tüketiciye taze şekilde sunuluyor.
Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Ar-Ge ve Tasarım Kültürünün yaygınlaşması için oluşturduğu AOSB AR-GE / Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu'nun 11'nci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, firmaların rekabet şansını artıracak projeler ve iş birliği konuları ele alındı.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı sarayının şubat ayı harcamasının geçen yıla göre 3'e katlandığını belirtti. Sarayın harcamalarının artmasına rağmen emekliye kaynak ayrılmadığını vurgulayan Bulut, vatandaşın borç yükünün arttığını ifade etti.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu desteği sağlayacak.
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