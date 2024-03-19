Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 819 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 378 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 39 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 211 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 893 bin 819 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 378 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 24,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,3 ile doğal gaz ve yüzde 14,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 613 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 172 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.