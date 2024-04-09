Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 744 bin 889 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 744 bin 421 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 277 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 523 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 744 bin 889 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 744 bin 421 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 25,2 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 11,8 payla akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 3 bin 953 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 414 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.