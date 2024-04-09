Türkiye'de dün günlük bazda 744 bin 889 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 744 bin 421 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 277 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 523 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 744 bin 889 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 744 bin 421 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 25,2 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 11,8 payla akarsu santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye, dün 3 bin 953 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 414 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla meyve sebze yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli katı organomineral gübre desteği sağlıyor. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği desteğin başvuruları tamamlandı ve gübre dağıtımı Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacak.
Türkiye'nin dört bir yanındaki yardımseverler, Ramazan'ın birleştirici ruhuyla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Bursa'daki ilginç yardım dar gelirlileri sevindirdi. Yardımsever iş insanı tarafından 400'den fazla abonenin 600'ün üzerinde faturası ödenirken, toplamda 200 bin TL'lik bir tutar, fatura ödemelerinde kullanıldı.
Gaziantep'te Ramazan Bayramı öncesi çarşıda büyük yoğunluk yaşanırken vatandaşlar doğal kokulardan oluşan kolonyalara ilgi gösteriyor. Kolonya, geleneksel ziyaret kültürünü yaşatmanın yanı sıra dezenfektan özelliğiyle de tercih ediliyor. Kolonya alırken kaliteye dikkat edilmesi gerektiği vurgulanırken, fiyatlar litre başına 120-150 TL arasında değişiyor.
Siirt'te Ramazan Bayramı'na 1 gün kala vatandaşlar alışveriş telaşı yaşayarak çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Bayramlık alışveriş için giysi, tatlı, kuruyemiş, şeker ve kolonya gibi ürünlere ilgi gösteren vatandaşlar, AVM'lerin yanı sıra Güres Caddesi ve Helvacılar Çarşısı'nda yoğunluk yaşadı. Bayram şekeri satan esnaf da yoğun talep aldı.
Kahramanmaraş yöresinin Ramazan Bayramı'nda vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan çörekler, yoğun ilgi görmesi üzerine çörek ustaları gece saatlerinde bile çalışmaya devam ediyor. Maraş Yöresel Çöreği, Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen bir lezzet olup, taş fırınlarda pişirilerek sofralara sunuluyor. Çörekler, Ramazan Bayramı'nda çayın yanında atıştırmalık olarak tüketiliyor ve uzun yıllardır süren geleneksel bir lezzet olarak biliniyor. Çörek ustaları, müşterilerin taleplerine yetişebilmek için gece mesaisi yaparken, bu geleneksel lezzetin bayram sevincine katkı sağladığı için memnun olduklarını belirtiyor.
Amasya'da yaşayan terzi Zeynep Yenice, eşinin ve komşularının kullanmadığı kıyafetleri çocuk elbiseleri ile çantalara dönüştürerek israfı önlemekte ve para kazanmaktadır. Bu çalışmalarıyla şehirdeki sıfır atık uygulamalarına da örnek olmaktadır. Yenice, işyerinin kepengini indirip üretimini evinde sürdürmek zorunda kaldığı için mikro kredi uygulamasından faydalanarak üretim yapmış ve kazancını artırmıştır. Ayrıca, dükkanında patik, iğne oyası gibi ürünler üreten kadınlara satış noktası oluşturarak destek vermektedir.
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