Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 665 bin 886 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 667 bin 20 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 21.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim saat 08.00'de kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri önde gelirken, rüzgar ve akarsu santralleri de önemli bir paya sahipti. Türkiye dün 4 bin 700 megavatsaat elektrik ihracatı ve 5 bin 834 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

10.04.2024 10:21  Güncelleme: 10:24
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Türkiye'de dün günlük bazda 665 bin 886 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 667 bin 20 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 755 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 62 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 665 bin 886 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 667 bin 20 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 23 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,6 payla rüzgar ve yüzde 12,9 payla akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 700 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 834 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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