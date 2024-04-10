Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 665 bin 886 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 667 bin 20 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 755 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 62 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 665 bin 886 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 667 bin 20 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 23 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,6 payla rüzgar ve yüzde 12,9 payla akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 700 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 834 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.