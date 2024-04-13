Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 582 bin 580 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 578 bin 940 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 29 bin 182 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 19 bin 846 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 582 bin 580 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 578 bin 940 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 24,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 payla rüzgar santralleri ve yüzde 12,8 payla akarsu santralleri izledi.
Türkiye, dün 5 bin 20 megavatsaat elektrik ihracatı, 1382 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
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İran'ın İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırısının ardından, Türkiye'de yerel seçim itirazları görüşülmeye devam ederken, İsrail ile ticaretin durdurulması talebiyle eş zamanlı kitlesel eylemler gerçekleştirilecek.
İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatması sonrası Bitcoin'in fiyatında sert düşüş kaydedildi. Son 24 saatte yüzde 5'ten fazla düşüş gösteren Bitcoin, 63 bin 306 dolar seviyesine kadar geriledi. Yaşanan gerilim diğer kripto para birimlerine de olumsuz yansıdı. Kripto para piyasasının değerinde son 24 saatte yüzde 6,22'lik düşüş görüldü.
Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler bir yana motosiklet ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak birkaç gün önce APEC APS2 Elektrikli Moped getiren A101, şimdi ise APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satmaya hazırlanıyor. A101 tarafından 18 Nisan Perşembe gününden itibaren satılmaya başlanacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter, fiyatı ile dikkat çekti. L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm. A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi.
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerine Intel ve AMD gibi ABD'li yarı iletken şirketlerine ait çipleri, sistemlerinden kaldırmalarına yönelik bir talimat verdi. Bu adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye uyguladığı yaptırımlara tepki olarak atıldığı düşünülüyor.
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İstanbul Esenyurt'ta bir ATM, para çekmek isteyen birçok vatandaşa sahte para verdi. Sadece 100 TL'lerin sahte olduğunu belirten vatandaşlar o anları kayıt altına alınırken, vatandaşlar çevrede bulunan farklı ATM'lerin de farklı dönemlerde sahte para verdiğini söyledi.
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